Son Dakika Haberleri: İngiliz Vatandaşı Yalan Beyanda Bulunduğu İçin Tutuklandı"

İngiliz Vatandaşı Yalan Beyanda Bulunduğu İçin Tutuklandı"

1 saat önce

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), tutuklanan İngiliz vatandaşının "Katar forması giymek değil, yalan beyanda bulunmak"la suçlandığını açıkladı.

İngiliz Vatandaşı Yalan Beyanda Bulunduğu İçin Tutuklandı
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), tutuklanan İngiliz vatandaşının "Katar forması giymek değil, yalan beyanda bulunmak"la suçlandığını açıkladı.

BAE'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak'ta Ahmed İsa'ya yanlış beyan vererek polisi gereksiz yere meşgul etmek" suçlaması yöneltildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ali İsa Ahmed'in Katar forması giydiği gerekçesiyle taraftarların saldırısına uğradığı yönünde polise şikayette bulunduğu ancak sağlık raporlarında yaralanmaya kendisinin sebep olduğu ve bunu da kabul ettiği ileri sürüldü.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Ali İsa Ahmed, geçen ay Asya Kupası kapsamında yapılan Katar-Irak maçını seyretmek için BAE'ye gitti.

BAE'de Katar'a herhangi bir destek gösterisinin suç olduğunu bilmeyen İngiliz vatandaşı, Katar milli takımı forması giyerek maçı stadyumda izlediği sırada gözaltına alınmış, bu sırada kötü muameleye de uğramıştı.

Daha sonra serbest bırakılan İngiliz vatandaşı, maruz kaldığı uygulama hakkında şikayette bulunmak için gittiği karakolda tekrar gözaltına alınmış, asılsız iddiada bulunmakla suçlanan Ali İsa Ahmed, tutuklanarak hapse gönderilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bir İngilizin tutuklandığını doğrularken, kendisine destek verildiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır ile birlikte Haziran 2017'den beri Katar'a abluka uygulayan BAE'de, yazılı veya sosyal medya üzerinden Katar'a destek verilmesi suç sayılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Ahmed İsa, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı

İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali Selvi Kılıçdaroğlu Ameliyat Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 20:00:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz Vatandaşı Yalan Beyanda Bulunduğu İçin Tutuklandı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]