Son Dakika Haberleri: İngiliz Vatandaşlığından Çıkarılan Şamima Begüm'ün 'Suriye'de Doğan Bebeği Öldü'
BBC

İngiliz Vatandaşlığından Çıkarılan Şamima Begüm'ün 'Suriye'de Doğan Bebeği Öldü'

1 saat önce

4 yıl önce İngiltere'den kaçıp IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden 19 yaşındaki Şamima Begüm'ün kampta doğan bebeğinin öldüğü bildirildi.

İngiliz Vatandaşlığından Çıkarılan Şamima Begüm'ün 'Suriye'de Doğan Bebeği Öldü', System.String[]
Dört yıl önce IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden ve İngiltere'ye dönmek istediği için İngiliz vatandaşlığı iptal edilen Şamima Begüm'ün Suriye'nin kuzeyindeki kampta doğan bebeğinin öldüğü bildildi.

Açıklama, Suriye Demokratik Güçleri sözcüsünden geldi.

BBC'ye konuşan bir sağlık çalışanı, yaklaşık iki haftalık olan bebekte akciğer iltihabı olduğunu ve Perşembe günü öldüğünü söyledi.

Begüm, 2015'te İngiltere'den kaçmış, Şubat ortasında Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında The Times gazetesine röportaj verip 'yeni doğacak bebeğinin ölmesini istemediğini ve İngiltere'ye dönmek istediğini' söylemişti.

İngiltere hükümeti ise Begüm'ün bu talebini reddedip İngiliz vatandaşlığını iptal etmişti.

BBC'ye konuşan sağlık görevlisi bebeğin nefes darlığı da çektiğini, bir doktora gösteriliğ hastaneye kaldırıldığını ancak Perşembe günü yerel saatle 13: 30'da öldüğünü söyledi.

Sağlık görevlisi, ayrıca ölen bebeğin kamp yakınlarında gömüleceğini ifade etti.

Bebeğin ölüm haberi teyit edilmeden önce BBC'ye konuşan İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, "Haberler doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama maalesef savaş bölgesinde doğan birçok masum çocuk olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Javid, "Bu duruma sürüklenen çocuklar için üzülüyorum. Savaş bölgesinde bulunmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bize hatırlatan bir olay" diye konuştu.

19 yaşındaki Begüm, BBC'ye röportajında Suriye'ye gitmekten pişmanlık duymadığını ama IŞİD'in yaptığı her şeyi de onaylamadığını söylemişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:59 

İngiltere, Suriye, Dünya
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