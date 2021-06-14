İngiliz ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

İngiliz ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti İngiliz ve Hollanda savaş gemileri Karadeniz'e açıldı İngiliz ve Hollanda donanmasına ait savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı.

İngiliz ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti İngiliz ve Hollanda savaş gemileri Karadeniz'e açıldı İSTANBUL - İngiliz ve Hollanda donanmasına ait savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı. İki gemi geçtiğimiz hafta Sarayburnu sahiline demirlemişti. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi ve Hollanda donanmasına ait F805 borda numaralı savaş gemileri 9 Haziran Çarşamba günü Sarayburnu'na demirlemişlerdi. İki savaş gemisi bugün saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru açıldı. Gemilere Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait bot eşlik etti.

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