İngiliz ve İtalyan başbakanları, ikili ilişkiler ve Libya'yı görüştü - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ile görüşmesinde Libya'da şiddetin sona ermesi ve siyasi çözüme ulaşılmasının önemini vurguladı.

Johnson, Londra'da Conte ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, liderler, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ve iklim değişikliği konularını ele aldı.

İngiliz ve İtalyan başbakanları, görüşmede İran'daki durum ile Libya'daki çatışmaları da değerlendirdi.

Başbakan Johnson, Libya'da siyasi çözüme ulaşmak için BM liderliğindeki görüşmeleri desteklemek ve ülkede şiddeti sona erdirmek amacıyla Berlin Konferansı'nda verilen taahhütlerin gereğinin yerine getirilmesinin önemini vurguladı.