İngiliz ve İtalyan başbakanları, ikili ilişkiler ve Libya'yı görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiliz ve İtalyan başbakanları, ikili ilişkiler ve Libya'yı görüştü - Son Dakika

İngiliz ve İtalyan başbakanları, ikili ilişkiler ve Libya'yı görüştü

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ile görüşmesinde Libya'da şiddetin sona ermesi ve siyasi çözüme ulaşılmasının önemini vurguladı.

İngiliz ve İtalyan başbakanları, ikili ilişkiler ve Libya'yı görüştü, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ile görüşmesinde Libya'da şiddetin sona ermesi ve siyasi çözüme ulaşılmasının önemini vurguladı.

Johnson, Londra'da Conte ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, liderler, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ve iklim değişikliği konularını ele aldı.

İngiliz ve İtalyan başbakanları, görüşmede İran'daki durum ile Libya'daki çatışmaları da değerlendirdi.

Başbakan Johnson, Libya'da siyasi çözüme ulaşmak için BM liderliğindeki görüşmeleri desteklemek ve ülkede şiddeti sona erdirmek amacıyla Berlin Konferansı'nda verilen taahhütlerin gereğinin yerine getirilmesinin önemini vurguladı.

İngiltere, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı
İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:09:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz ve İtalyan başbakanları, ikili ilişkiler ve Libya'yı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]