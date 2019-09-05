İngiliz vekil: Boris Johnson Müslüman kadınlardan özür dilemeli
1 saat önce
İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.
İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.
Johnson, daha önceki söylemlerinde tesettürlü Müslüman kadınları 'banka soyguncuları' ya da 'posta kutusu' olarak tarif ederek büyük tepki toplamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:08
Starbucks'ta Müslüman müşteriye ayrımcılık: Aziz ismi kahve bardağına ISIS olarak yazıldı Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük ancak felç riski daha yüksek