Son Dakika Haberleri: İngiliz vekil: Boris Johnson Müslüman kadınlardan özür dilemeli
Son Dakika Dünya Haber

İngiliz vekil: Boris Johnson Müslüman kadınlardan özür dilemeli

1 saat önce

İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.

İngiliz vekil: Boris Johnson Müslüman kadınlardan özür dilemeli, System.String[]

İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.


Johnson, daha önceki söylemlerinde tesettürlü Müslüman kadınları 'banka soyguncuları' ya da 'posta kutusu' olarak tarif ederek büyük tepki toplamıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Boris Johnson, İşçi Partisi, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Starbucks'ta Müslüman müşteriye ayrımcılık: Aziz ismi kahve bardağına ISIS olarak yazıldı
Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük ancak felç riski daha yüksek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:52:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz vekil: Boris Johnson Müslüman kadınlardan özür dilemeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]