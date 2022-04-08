İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek - Son Dakika
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İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek

08.04.2022 12:26

Avrupa'nın dört bir yanından birçok gönüllü, savaştan kaçan Ukraynalılara ev sahipliği yapan mülteci kamplarına ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için Polonya'ya akın etti.

Avrupa'nın dört bir yanından birçok gönüllü, savaştan kaçan Ukraynalılara ev sahipliği yapan mülteci kamplarına ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için Polonya'ya akın etti.

Angelo Lebrato, minibüsüyle Londra'nın Harrow ilçesinden oğlu Luca ve arkadaşları Ali Fawzi ile birlikte bölgeye doğru bir yolculuğa başladı.

20 saatlik yolculuğun ardından Ukrayna sınırına yaklaşık 100 km uzaklıktaki Polonya şehri Lublin'e vardılar. Anadolu Ajansı, Avrupa'da II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük insani krizlerinden birindeki son duruma tanık olmak için üç gönüllüyle sınıra gitti.

İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek
İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek
İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek

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Polonya: 7 milyon 300 bin Ukraynalı mülteci Polonya'da kalabilir Polonya: 7 milyon 300 bin Ukraynalı mülteci Polonya'da kalabilir

Mülteci, Polonya, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz yardım gönüllülerinden Polonya'daki Ukraynalı mültecilere destek - Son Dakika
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