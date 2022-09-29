BBC, 382 iş pozisyonunu kapatmayı ve bazı programları sonlandırmayı planlıyor - Son Dakika
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BBC, 382 iş pozisyonunu kapatmayı ve bazı programları sonlandırmayı planlıyor

29.09.2022 16:45
BBC, 382 iş pozisyonunu kapatmayı ve bazı programları sonlandırmayı planlıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Dünya Servisi'ndeki 382 pozisyona son vermeyi, BBC Arapça ile BBC Farsça radyo yayınlarını kapatmayı planladığını duyurdu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Dünya Servisi'ndeki 382 pozisyona son vermeyi, BBC Arapça ile BBC Farsça radyo yayınlarını kapatmayı planladığını duyurdu.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, plan kapsamında yaklaşık 382 iş pozisyonu kapatılacak, Çince ve Urduca dahil 7 dil servisi yalnızca dijitale taşınacak ve bazı programlara son verilecek. Böylelikle 41 dil servisinin yaklaşık yarısı yalnızca dijital yayın yapacak.

BBC Dünya Servisi, 2016'daki genişleme sırasında eklenen yeni diller dahil halihazırda bulunduğu tüm ülkeler ve yayın yaptığı dillerde çalışmalarına devam edecek, hiçbir dil servisini kapatmayacak.

Öte yandan, bazı televizyon ve radyo programları yeni plan kapsamında kapatılacak, bu bağlamda, BBC Arapça ve BBC Farsça radyo yayınlarına son verilecek.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, planlarının dijital servisi hızlandıracağı ve dünya çapındaki izleyiciler üzerindeki etkisini artıracağını belirtti.

"İzleyicilerin, haberlere ve içeriğe erişme şekli değişiyor"

BBC Dünya Servisi Direktörü Liliane Landor, yaptığı açıklamada, "İzleyicilere, İngilizce ve 40'tan fazla dilde en iyi gazeteciliği sunmaya ve hikayelerimizi daha ileriye taşıyarak gazeteciliğimizin etkisini artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İzleyicilerin haberlere ve içeriğe erişim şeklinin değişmekte olduğuna işaret eden Landor, "İzleyicilerimize daha iyi hizmet vermek ve onlarla bağlantı kurmak için dijital hizmetlerimizi Dünya Servisimizde genişletmek için zorlayıcı bir durum var." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Çince, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBC, 382 iş pozisyonunu kapatmayı ve bazı programları sonlandırmayı planlıyor - Son Dakika

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