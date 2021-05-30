İngilizce Ankara havası

Şarkıcı Ebru Keskin'in, DMC etiketiyle yayınlanan 'Hey Mama' isimli teklisi, tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi. Geçtiğimiz yıl 'Wobble' parçasını Roman havası ve Hip Hop tarzıyla sunan Keskin, bu şarkıda ise Ankara havasına el attı. Şarkının düzenlemesi Serdar Ayyıldız'a, sözleri ise Ebru Keskin'e ait.

Yıllar önce Amerika başladığı müzik kariyerine Türkiye'de sürüren şarkıcı, sosyal medyadan aldığı övgü dolu mesajların mutluluğunu yaşıyor. Keskin, dansçıları eşliğinde gerçekleştirdiği şarkının klibini yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen üstlendi.