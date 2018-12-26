Son Dakika Haberleri: İngilizce İndir.com Hizmete Girdi, Türk Yazılım Projeleri Yurtdışına Açılıyor

İngilizce İndir.com Hizmete Girdi, Türk Yazılım Projeleri Yurtdışına Açılıyor

19 dakika önce

indir.com Yurtdışına Açılıyor İngilizce indir.

İngilizce İndir.com Hizmete Girdi, Türk Yazılım Projeleri Yurtdışına Açılıyor, System.String[]
indir.com Yurtdışına Açılıyor


İngilizce indir.com Hizmete Girdi, Türk Yazılım Projeleri Yurtdışına Açılıyor.

Türkiye'nin popüler teknoloji sitelerinden biri olan indir.com yurtdışına açılıyor. 2011 yılında Windows programları ile sektöre giriş yapan site daha sonra ihtiyacın artmasıyla birlikte Mac, iOS ve Android içeriklerine de yer vermeye başladı. Böylece yazılım, uygulama ve oyun indirme alanında Türkçe en büyük kaynaklardan biri haline geldi. Güncel teknoloji haberlerini de takip edebildiğiniz site, artık İngilizce de yayın yapmaya başlıyor.

İmza İnternet Teknolojileri'ne bağlı olarak yayın hayatına devam sitede bugüne kadar 100,000'den fazla Türkçe içerik üretildi. Bunun yaklaşık 81.000'ini program ve uygulamalar hakkındaki içerikler, geri kalanını ise teknoloji haberleri oluşturuyor. Bir süredir İngilizce yayın yapmak için hazırlık yapan indir, şimdiden 1.000'in üzerinde İngilizce içeriği sahip ve kısa bir zaman içinde bu sayıyı 20,000'e çıkarmayı hedefliyor. Sitenin İngilizce versiyonuna bugünden itibaren en.indir.com adresinden ulaşılabiliyor.

ingilizce indir.com en.indir.com !!!


Türk Girişimcilere Destek

Özellikle Türk girişimcilerin yurtdışına yönelik yazılımlarına ve uygulamalarına öncelik verdiklerini dile getiren İmza Teknolojileri Kurucu Ortağı Hasan Yaşar;

"İmza Teknolojileri olarak Türk girişimciler tarafından hazırlanan projelerin yabancı pazarda tanıtılmasına katkı sağlamak istiyoruz. Türk yazılım ve oyun projeleri yurtdışında ne kadar başarılı olursa, sektörümüz o kadar genişler." diye ekledi.

İngilizce içerik üretmenin yeni bir tecrübe olacağını, bu alanda elde edilen bilgi ve tecrübeler doğrultusunda başka dillerde de yayıncılık yapmayı hedeflediklerini belirten Yaşar;

"Bugüne kadar indir.com'u hazırlarken birçok insanın ve kurumun desteğini kazandık, yurtdışı sektörüne açılma sürecinde de bu desteklerin devamlılığının geleceğine inanıyoruz. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." diyerek sözlerini noktaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:39 Kaynak: Teknotalk.com

Türkiye, Teknoloji
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