İngilizce kitabında el-Fihri'yi anlatan Türk yazar, ABD'de "en çok satanlar" listesine girdi - Son Dakika
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İngilizce kitabında el-Fihri'yi anlatan Türk yazar, ABD'de "en çok satanlar" listesine girdi

05.03.2022 09:54
İngilizce kitabında el-Fihri'yi anlatan Türk yazar, ABD'de "en çok satanlar" listesine girdi

NEW ABD'de yaşayan Türk yazar Münevver Olgun Yüksel, ikinci çocuk kitabıyla internet satış sitesi Amazon'da "en çok satanlar" listesine tekrar girmeyi başardı.

NEW ABD'de yaşayan Türk yazar Münevver Olgun Yüksel, ikinci çocuk kitabıyla internet satış sitesi Amazon'da "en çok satanlar" listesine tekrar girmeyi başardı.

New Jersey eyaletinde yaşayan yazar Yüksel, yazdığı İngilizce resimli çocuk kitabıyla ilkinde olduğu gibi Amazon'da "İslami Biyografi" kategorisinde en çok satanlar listesine girdi.

Yüksel, "One Wish: Fatima Al-Fihri and the World's Oldest University" isimli yeni kitabıyla, ABD'de doğup büyüyen Müslüman çocuklara dünyanın en eski üniversitesinin kurucusu, Müslüman ilim kadını Fatıma el-Fihri'yi tanıtarak kendi kimliklerine duyduğu güveni artırmayı amaçladığını söyledi.

Türkçesi "Bir Dilek" anlamına gelen yeni eserinde lirik bir anlatım dili kullanan Yüksel, illüstratör Mariam Quraishi'nin etkileyici çizimleriyle katkıda bulunduğu kitap hakkında, "Olağanüstü bir Müslüman kadının gerçek hikayesini ana dili İngilizce olan çocuklara aktararak onlara hayallerinden vazgeçmeyen bir insanın dünyayı nasıl değiştirebileceğini anlatmak istedim." dedi.

Tam adı Fatıma Muhammed el-Fihri el- Kureyş olan ve günümüzde Tunus sınırlarındaki Kayrevan'da 9'uncu asırda doğan el-Fihri'nin adını ilke defa 12 yıl önce duyduğunu belirten yazar, "Onu daha önce tanımadığıma hayıflandım. Yaklaşık 1200 sene önce dünyanın en eski üniversitesini kuran bir Müslüman kadını çocuklarımıza tanıtma fırsatını tepemezdim." ifadelerini kullandı.

"Hayatını ve servetini ilime adamış bir kadın"

ABD'de çocukların rol model alacağı Müslüman şahsiyetlerle ilgili kaynakların "yok denecek kadar az olduğunu" söyleyen Münevver Yüksel, kendi çocukları ilkokuldayken aynı sıkıntıyı yaşadığını, bunun için kitabının kahramanı olarak "hayatını ve servetini ilime adamış örnek bir kadını" seçtiğini belirtti.

Yüksel, fakih ve tüccar olan babası Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah el-Fihri'den kalan tüm mirasını ilim yolunda harcayan Fatıma el-Fihri'nin Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında yaptırdığı Karaviyyin Camii ve Medresesi'nin Guinness Rekorlar Kitabı'nın ve UNESCO'nun "dünyanın en eski üniversitesi olarak" kayıtlarına geçtiğini vurguladı.

Yüksel'in kitabına ilham kaynağı olan el-Fihri'nin üniversitesinde eğitim görmüş tarihi şahsiyetler arasında, İbn Rüşd, İbn Haldun, ve İbn Bace gibi felsefecilerin yanı sıra coğrafyacı Eş-Şerif el-İdrisi, mutasavvıf İbn Hazm ve tıp alimi İbn Meymun gibi isimler de bulunuyor.

Yaklaşık 12 asırdır aralıksız hizmet veren ve bugün "Karaviyyin Üniversitesi" adıyla öğrenci yetiştirmeye devam eden eğitim kurumu, 4 binin üzerindeki el yazması eserle dünyanın en önemli kütüphanelerinden birine sahip.

Çocuk yaşta ailesiyle 1975'te New York'a göç eden Yüksel'in, farklı kültür ve mimari özelliklere ait camileri anlatan İngilizce çocuk kitabı "In My Mosque" Amazon'da "çok satanlar" listesine girmiş, ABD'de birçok ödül kazanmıştı.

Amerikan Okul Kütüphanesi Dergisi tarafından da ödüle layık görülerek devlet okulları kütüphaneleri için tavsiye listesine giren kitap, uluslararası düzeyde de beğeni toplamıştı.

İngilizce kitabında el-Fihri'yi anlatan Türk yazar, ABD'de en çok satanlar listesine girdi
İngilizce kitabında el-Fihri'yi anlatan Türk yazar, ABD'de en çok satanlar listesine girdi
İngilizce kitabında el-Fihri'yi anlatan Türk yazar, ABD'de en çok satanlar listesine girdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngilizce kitabında el-Fihri'yi anlatan Türk yazar, ABD'de 'en çok satanlar' listesine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngilizce kitabında el-Fihri'yi anlatan Türk yazar, ABD'de "en çok satanlar" listesine girdi - Son Dakika
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