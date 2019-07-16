Son Dakika Haberleri: İngilizce öğretmeni motosikletini Evliya Çelebi'nin rotasına sürecek
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İngilizce öğretmeni motosikletini Evliya Çelebi'nin rotasına sürecek

10 saat önce

Çerkezköy'de yaşayan İngilizce öğretmeni Birdal Kanmış, yaz tatilinde motosikletiyle Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer alan Osmanlı izlerini taşıyan Avrupa kentlerine gitmeye hazırlanıyor.

Çerkezköy'de yaşayan İngilizce öğretmeni Birdal Kanmış, yaz tatilinde motosikletiyle Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer alan Osmanlı izlerini taşıyan Avrupa kentlerine gitmeye hazırlanıyor.
Kanmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın izlerini taşıyan 20 ülkeyi 3 hafta boyunca motosikleti ile ziyaret edeceğini söyledi.
Ziyaretinde Osmanlı yadigarlarını görsel anlamda kayıt altına alacağını ifade eden Kanmış, şunları kaydetti:
"Evliya Çelebi'nin izinden motosikletimle bu seneki rotam 3 hafta ve 9 bin 700 kilometre, toplam 20 ülkeyi kapsıyor. Tuna Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu yerden başlayıp, Almanya'daki kaynağına kadar, kıyıya mümkün olduğu kadar yakın sürüp nazlı kızımız Tuna'mızın etrafında ecdat yadigarı ne varsa bunları fotoğraflayıp, videolar çekip bizzat hissederek kayıt altına almak istiyorum. Dönüş rotam bilinenden ziyade bilinmeyen veya unutulmuş Balkan eserleri, ihmal edilen şaheserleri ziyaret etmek istiyorum."
Amacının oradaki eserleri yeni nesle aktarmak olduğunu belirten Kanmış, "Ben şahsen bu eksikliği, unutulmuşluğu hep hissettim. Umarım bu sadece bir gezi olmaz ve amacına da ulaşır. Gezimi sosyal medyada 'Ardımızda Bıraktıklarımız' adlı kullanıcı adı ile sürekli paylaşacağım." dedi.
İki gün sonra yola çıkacağını belirten Kanmış, daha önce de bir haberden etkilenerek Bulgaristan'a motosikletiyle gidip akıncı beyi Malkoç Bey'in harap haldeki türbesini onardığını ifade etti.
İngilizce öğretmeni motosikletini Evliya Çelebi'nin rotasına sürecek
Evliya Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:21 Kaynak: AA
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