İngilizcenin ilköğretim müfredatına alındığı Cezayir'de okullar açıldı

İngilizcenin ilk kez ilköğretim müfredatına dahil edildiği ve Kovid-19'la mücadele kapsamındaki önlemlerin kaldırıldığı Cezayir'de yeni öğretim yılı başladı.

Ülke genelinde 30 binden fazla eğitim kurumunda yaklaşık 11 milyon öğrenci ders başı yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un 19 Haziran'daki talimatı doğrultusunda İngilizcenin ilköğretim müfredatına dahil edildiği Cezayir'de öğrenciler ilk defa İngilizce eğitim alacak.

Tebbun, İngilizcenin ilkokullarda öğretilmeye başlanmasıyla Cezayir'in dünyanın geri kalanına entegre olacağını belirtmişti.

Fransızcanın geniş toplum kesimleri arasında kullanıldığına ve ilkokuldan itibaren eğitim müfredatında yer almasına dikkati çeken Tebbun, "Fransızca savaştan bize kalan ganimettir, İngilizce ise dünya dilidir." demişti.

Politik ve kültürel literatürde çokça vurgulanan Fransızcanın "savaş ganimeti" olduğu şeklindeki söylem, Cezayir'de 1830-1962 yıllarındaki Fransız sömürge dönemine atıfta bulunmak için kullanılıyor.

Cezayir'in üye olmayı reddettiği Uluslararası Frankofoni Örgütünün 2022 raporuna göre, 45 milyon nüfuslu Cezayir'de yaklaşık 15 milyon kişi Fransızca konuşuyor.

Cezayir'deki siyasi parti ve dernekler son yıllarda, küresel çapta bilim çevrelerinde en çok konuşulan dil olduğu gerekçesiyle İngilizcenin eğitimin sisteminin ilk aşamasına konulması yönünde taleplerini artırmaya başlamıştı.

Arapçanın birinci, Berbericenin (Amaziğ Dili) ikinci resmi dil olduğu Cezayir'de Fransızca da halk tarafından geniş şekilde kullanılıyor.