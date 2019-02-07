İngilizceyi Modern Sınıflarında Öğrenecekler

Görev yaptığı okulda İngilizce sınıfı kurmak isteyen İlknur Güven, hayırseverlerden alınan desteklerle öğrencileri için modern bir sınıf oluşturdu.

Görev yaptığı okulda İngilizce sınıfı kurmak isteyen İlknur Güven, hayırseverlerden alınan desteklerle öğrencileri için modern bir sınıf oluşturdu.



Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Başsavcı İhsan Eroğul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan İngilizce öğretmeni İlknur Güven, tamamı kız öğrencilerden oluşan okulda İngilizce sınıfı kurmak istedi.



Bir proje hazırlayıp İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'den destek isteyen Güven'e kısa sürede Kaymakamlık, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, İbrahim Çeçen Vakfı ve birçok hayırsever yardımda bulundu.



Desteklerle okulda kullanılmayan bir dersliği modern bir İngilizce sınıfına dönüştüren Güven, Kaymakam Tuncer, eşi Çiğdem Tuncer ve davetlilerin katılımıyla sınıfı açmanın mutluluğunu yaşadı.



-"İmkansızlıklar bizim için hiçbir zaman bahane olmamalı"



Kaymakam Tuncer, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de İngilizce öğrenmenin ayrıcalık değil, zorunluluk olduğunu ifade etti.



Herhangi bir iş başvurusunda yabancı dil istendiğine işaret eden Tuncer, açılışını yaptıkları İngilizce sınıfı ile öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim alacaklarını dile getirdi.



Tuncer, şunları söyledi:



"Doğu'ya ve Ağrı'ya geldiğinizde İstanbul ve Ankara'dan çok daha fazla geride olduğumuzu biliyorsunuz. Biz bu çocukları onlarla aynı şartlar altında yarışmaya zorluyoruz ama imkansızlıklar bizim için hiçbir zaman bahane olmamalı. Eğer sizin yanınızda hevesli bir öğretmen varsa gerekli imkanları sağladığınızda verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilecek öğrenciler varsa bu imkansızlıklar ortadan kalkıyor. Okullara gittiğimde öğretmenlerden proje istiyorum. Bu çağrıma yanıt da alıyorum. Bunlardan bir tanesi İlknur hocadır. Öğrencilerin daha iyi yabancı dil öğrenebilmesi için İngilizce sınıfı projesini bize getirdi. Ben de bu projeyi destekleyeceğimi söyledim. Böylelikle bu yola koyulduk. Aynı zamanda eşim Çiğdem Hanım bu işi baştan sona organize etti."



-"İnşallah burada okuyan kız çocuklarına faydası olur"



Projenin organizasyonunu yürüten ve sınıfın açılmasına katkı sağlayan Kaymakam Tuncer'in eşi Çiğdem Tuncer de, çeşitli dernek ve hayırsever vatandaşlardan destek aldıklarını belirtti.



Açılan İngilizce sınıfının öğrencilere faydalı olacağına inandığını ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:



"Türkiye Yardımseverler Derneği, İbrahim Çeçen Vakfı, çeşitli iş adamlarımız bize yardımcı oldu. Üniversitelerden öğrenciler İngilizce kitap ve afişler gönderdi. Biz de bu şekilde sınıfımızı açtık. İnşallah burada okuyan kız çocuklarına faydası olur. Güzel bir gelişme olacağını ve bu projelerin devamını öğretmenlerimizden bekliyoruz."



-"Hayal ettiğimiz sınıfa sahip olduk"



Samsunlu olan ve 5 yıldır aynı lisede İngilizce öğretmenliği yaptığını anlatan İlknur Güven de hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Kendilerine sağlanan desteklerden dolayı sınıfı kurduklarını anlatan Güven, şöyle konuştu:



"Çok mutluyum çünkü çocuklarımız istediklerinde çok amaçlı salon, kütüphane, ders çalışma ya da her alana dair kitabı bulabilecekler. Bunun yanında dinleme, ayrıca gramer derslerini işleyebilecekleri bir sınıfa sahipler. Burası Ağrı genelinde bütün alanları geliştirebilecekleri ve çocukların materyallere rahatlıkla ulaşabilecekleri tam donanımlı ilk sınıf. Çocuklar daha rahat İngilizce öğrenecekler ve öğrendiklerini günlük hayatta da kullanabilecekler. Geçen yıl projeyi başlattık. Kısmet olmadı. Çiğdem Hanım ve destekçileri sayesinde hayal ettiğimiz sınıfa sahip olduk."



Lise öğrencilerinden Merve Çakır da eskiden sınıfın bomboş bir oda olduğunu, İngilizce sınıfına dönüştürülmesinin kendilerine avantaj sağlayacağını söyledi.



İlknur öğretmenin çabaları sonucu İngilizceyi çok sevdiklerini vurgulayan Çakır, "İlknur hocanın sayesinde bu oda doldu. Bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Sınıfın renkleri bizim kıyafetlerimize de uygun. Bir kız okulu olduğu çok belli ediyor. Başka bir hayalim vardı ama bu okula geldiğimden beri İlknur hoca sayesinde herkes İngilizceyi çok seviyor. Belki İngilizce öğretmeni de olabilirim." dedi.



Pasta da kesilen açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Belediye Başkanı Cezmi Ergül, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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