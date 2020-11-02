İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası-ARŞİV - Son Dakika

İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası-ARŞİV

02.11.2020 09:44
İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası-ARŞİV, System.String[]

İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı 'Kekova' olarak da adlandırılan bölgedeki Üçağız Yarımadası'nda, İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı kaçak yapının yerine inşa edilen denize sıfır villanın Yapı Kayıt...

İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı 'Kekova' olarak da adlandırılan bölgedeki Üçağız Yarımadası'nda, İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı kaçak yapının yerine inşa edilen denize sıfır villanın Yapı Kayıt Belgesi'nin iptali üzerine belediye yıkım kararı aldı. Belediye, yapının kayıtlı olduğu şirkete de 63 bin TL'ye yakın para cezası kesti.Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede, 'kaçak yapı' statüsündeki iki katlı yapı, yaklaşık 10 yıl önce bir şirket tarafından satın alındı.İNGİLİZ-TÜRK ORTAKLI ŞİRKETİngiliz vatandaşı Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu ve Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirket üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar Barışı' kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edildi.DOĞA HARİKASI YARIMADADoğa harikası yarımadada pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlandı. Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu.VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİVillayla ilgili bazı vatandaşlar Cimer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi. Ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu.KOMİSYON İNCELEDİHem şikayetler hem de Demre Belediyesi'nin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, ÖÇK ve Doğal Sit Alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması nedeniyle başvuru, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. Komisyon, bu hususları dikkate alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi.BAKANLIK YIKILMASINI İSTEDİBakanlığın ilgili birimleri yaptığı incelemede villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal ederek, yıkımı için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.KARAR BELEDİYEYE GÖNDERİLDİÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kararı ulaşan Demre Belediyesi, 30 Ekim Cuma günü Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında encümen toplantısı yaptı. Toplantıda hem villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verildi, hem de ilgili şirkete yapıların metrekaresi bazında idari para cezası kesildi.YIKIM KARARI VE 63 BİN TL PARA CEZASIKararla ilgili bilgi veren Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kararına göre villa alanı için verilen Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edildiğini, tüm bu yapılar için yıkım kararı çıkarttıklarını açıkladı. Kocakaya, metrekare hesabına göre de yapının kayıtlı olduğu şirkete 63 bin TL'ye yakın para cezası verildiğini söyledi.30 GÜN SÜRESİ VARHem yıkım kararı hem de para cezasının ilgili şirkete tebliğ edileceğini belirten Kocakaya, tebliğden itibaren İmar Kanunu ilgili maddelerine göre 30 gün içerisinde mülk sahiplerinin yıkımı yapması gerektiğini belirterek, 'Yasal olarak 30 gün süreleri var, yıkmazlar ise Demre Belediyesi olarak yıkımı biz yapacağız" dedi.İPTAL EDİLEN BELGELER

İptal edilen Yapı Kayıt Belgesi, şu yapıları içeriyor; 169 kapı nolu bina, 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6.5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskele.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi, Para Cezası, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası-ARŞİV - Son Dakika


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