İngilizler Almanlara direnemiyor

İngiltere Premier Lig, birçoklarına göre dünyanın en iyi ligi. Gerek takımların kadro kalitesi gerekse sahada oynanan futbol bakımından… Ancak Bundesliga ekipleri, bu sezon Premier Lig takımlarına büyük bir üstünlüğe sahipler.

Bu sezon şu ana dek İngiliz ekipleri ile Alman ekipleri altı kez karşılaştılar ve bu maçların beşini Almanlar kazanırken, yalnızca birini İngilizler kazanabildi.

Tottenham ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde aynı gruptaydı. Bayern, deplasmanda rakibini 7-2 gibi ezici bir skorla mağlup ederken, kendi evinde ise 3-1 kazanmıştı.

Bir başka eşleşme Avrupa Ligi gruplarına yaşandı. Eintracht Frankfurt ile Arsenal aynı grupa yer aldı. Arsenal rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti. E. Frankfurt da aynı şekilde Arsenal’i deplasmanda 2-1’lik skorla geçti.

Son iki Alman-İngiliz maçı ise Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynandı. RB Leipzig, Tottenham’ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Dün akşam oynanan maçta ise Bayern Münih, Chelsea deplasmanında 3-0’lık net bir galibiyet aldı.

Tüm bu skorların yanı sıra, Bundesliga organizasyonu da günbegün -gerek ekonomik gerek seyirci ilgisi bakımından- daha iyi duruma geliyor. Almanya Futbol Ligi’nin (Deutsche Fußball Liga -DFL-) açıkladığı verilere göre, Bundesliga kulüplerinin toplam sezonluk gelirleri ilk defa 4 milyar euro’nun üzerine çıktı. Bu rakam günden güne yükseliyor. Premier Lig ise bu konuda hâlihazırda 5,6 milyar euro’luk bir gelire sahip.

Yine DFL’nin verilerine göre, geçtiğimiz sezon Bundesliga ve Bundesliga 2’deki 36 kulüpten 28’i kâr etti. Bunun yanı sıra lig organizasyonu üst üste 15. senede de kâr ettiğini açıkladı.

Öte yandan Bundesliga, seyirci ortalamalarına bakıldığında Premier Lig’in önünde yer alıyor. 2018/19 sezonunda Bundesliga maçlarını ortalama 43 bin 358 seyirci takip etti ve bu sayı Premier Lig’deki ortalama seyirci sayısından beş bin daha fazla.

An itibariyle tabii ki Premier Lig, ekonomik bazda Bundesliga’nın ve diğer büyük Avrupa liglerinin çok daha önünde. Ancak ilerleyen yıllarda Manş Denizi’nin diğer tarafındaki bir lig, muhtemelen Bundesliga, Premier Lig’i ekonomik veriler bazında da geride bırakırsa bu çok şaşırtıcı bir haber olamayabilir.