Son Dakika Haberleri: "İngilizler başından beri yarı zamanlı Avrupalıydı"
Son Dakika Güncel Haber

"İngilizler başından beri yarı zamanlı Avrupalıydı"

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin ortak politikalara katılım konusunda isteksiz olduğunu belirterek, "İngilizler zaten başından beri 'yarı zamanlı' Avrupalıydı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, İngiltere'nin ortak politikalara katılım konusunda isteksiz olduğunu belirterek, "İngilizler zaten başından beri 'yarı zamanlı' Avrupalıydı. Bizim 'tam zamanlı' Avrupalılara ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de Euronews'a konuşan Juncker, AB'nin İngiltere'ye 40 yıl boyunca birliğin bir parçası olduğunu söylediğini ancak Londra yönetiminin ortak politikalara katılım konusunda isteksiz davrandığını ifade etti.

Juncker, "İngilizler zaten başından beri 'yarı zamanlı' Avrupalıydı. Bizim 'tam zamanlı' Avrupalılara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Brexit'in hem İngiltere hem de AB için bir kayıp olacağını kaydeden Juncker, konunun referanduma götürülmesini "hata" olarak değerlendirdi.

"Avrupalı yaşam biçimi göçe karşı olmamalı"

Juncker, halefi Ursula von der Leyen'in yakın zamanda açıkladığı yeni kabinesindeki görev dağılımında göç konusunu "Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak" adlı dosyaya dahil etmesini eleştirdi.

"Avrupalı yaşam biçiminin göçe karşı olması fikrinden hazzetmiyorum. Esasen uzaklardan gelenleri kabul etmek Avrupalı yaşam biçiminin bir parçası." açıklamasında bulunan Juncker, Avrupalı olmanın ırk ve uyruk gözetmeden herkese saygı duymayı gerektirdiğini vurguladı.

Juncker, 1 Kasım'da kendinden görevi devralacak Von der Leyen'in başkanlığa seçilme sürecinin ise şeffaf olmadığını öne sürdü.

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit senaryosu: Yükselen gıda fiyatları, sokaklarda protestolar
Görevden alınan HDP eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe'ye eşbaşkanlık soruşturması başlatıldı İstanbul Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İngilizler başından beri yarı zamanlı Avrupalıydı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]