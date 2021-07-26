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İngilizler iki kafadar girişimcinin açtığı The Banc'a yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

İngilizler iki kafadar girişimcinin açtığı The Banc'a yoğun ilgi gösterdi

26.07.2021 14:01
İngilizler iki kafadar girişimcinin açtığı The Banc'a yoğun ilgi gösterdi, System.String[]

İngiltere'de ünlülerin uğrak mekânı haline gelen The Banc isimli restoranın ortakları Jan ve Fabio burasını nasıl bu hale getirdi? Kuruculardan Jan (Can Topçu), aynı zamanda restoranda sunduğu kendine özgü lezzetlerle birlikte burger steak konusunda İngilizlerin de ilgi odağı olduklarını ifade ediyor. Topçu, The Banc'a özgü tatları müşterileri ile tanıştırdığı için çok mutlu olduğunu da vurguluyor.

Jan (Can Topçu) ve Fabio, şu anda The Banc restoranın bulunduğu binayı satın aldıklarında 10 yıldan fazla bir zamandır harabe şeklinde kalmış, terkedilmiş eski bir banka olduğunu söylüyorlar. Can Topçu, "Binayı aldığımızda hiç kimsenin yüzüne bile bakmadığı, yanından geçerken belki de korktuğu bir harabeydi. Eski bir banka binası olduğu için restoranın adını da The Banc koymayı uygun gördük." diyerek restoranın adının nerden geldiğini açıkladı.

Can Topçu, restoranla ilgili açıklamalarına, "Restoranımızda katı kurallar var, tıpkı bir banka gibi. Bizi ziyarete gelen konuklarımızın da bu kurallara harfiyen uymasını da ayrıca önemsiyoruz. O nedenle kurallarımızı her platformda paylaşmaktan çekinmiyoruz. Restoranımızın açılış ve kapanış saatlerini günlere göre düzenledik. Çünkü bizler çalışanlarımızı önemsiyor ve onlara aile üyelerimiz olarak değer veriyoruz. Bir işyerinde düzen olabilmesi için uygulanabilir kurallar olmak zorundadır. Düzenin olmadığı yerde kaos olur ki biz bunun en iyi farkında olan ekiple birlikte çalışıyoruz. İngiltere'nin restoran sektöründeki en kalifiye elamanları bizimle çalışıyor." Diyerek devam etti.

Can Topçu, "Bizim bu kadar rakibimiz arasından öne çıkmamızı sağlayan, yemeklerimizin her birinde kendimize özgü lezzetler ve tatlar sunmamız olduğunu düşünüyoruz. Hamburgeri yaparken içine koymuş olduğumuz baharatlar bile tadını mükemmelleştirmeye yetiyor. Sadece ben değil ortağım Fabio da pek çok yemeği yaparken geleneksel tariflere özgünlük katıyor. Yurt dışında bu kadar tanınan bir Türk olmak beni fazlasıyla gururlandırıyor." diyerek restoranlarında servis ettikleri ürünlere özgün dokunuşlar yaptığını da ifade etti

İngilizler iki kafadar girişimcinin açtığı The Banc'a yoğun ilgi gösterdi

England, Jan Can, Banka, Fabio, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İngilizler iki kafadar girişimcinin açtığı The Banc'a yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika


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