İngilizler İrlanda Vatandaşlığına Geçiyor
1 saat önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacak olmasıyla nedeniyle İngilizlerin AB ülkesi olarak kalacak olan İrlanda vatandaşlığına geçmeye çalıştığı belirlendi.
İngiltere
'nin Avrupa Birliği
'nden ayrılacak olmasıyla nedeniyle İngilizlerin AB
ülkesi olarak kalacak olan İrlanda vatandaşlığına geçmeye çalıştığı belirlendi.
İngiltere'nin 29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacak olması nedeniyle İngilizlerin AB üyesi olan İrlanda vatandaşlığına geçiş taleplerinde artış gözlemlendi. İrlanda vatandaşlığına geçen İngilizlerin oranında yüzde 22 artış sağlandığı ve sayının 100 bin kişiyi aştığı bildirildi. İrlanda İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, İrlanda kökenli İngiliz vatandaşlarının da İrlanda'nın çifte vatandaşlık hakkını alabilmek için yaptığı müracaatlarda artış olduğu belirtildi. - DUBLİN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:25 Kaynak: İHA
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