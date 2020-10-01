İngilizler Kasım 15'e kadar Marmaris'e gelecek - Son Dakika

İngilizler Kasım 15'e kadar Marmaris'e gelecek

MUĞLA - Pandemiden etkilenen ve sezonun başını kaçıran Marmaris için sezon uzatma çalışmaları sonuç verdi. İngilizler 15 Kasıma kadar Marmaris'e gelecek.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve YDA Dalaman Havalimanı iş birliğinde, İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden Jet2 firması ile yapılan görüşmeler sonucunda, Marmaris'te turizm sezonunu uzatma ve Dalaman'a ek seferler düzenlenmesi için tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Gelir kaynaklarının başında turizm olan Marmaris'te pandemiden dolayı yaşanan kaybın telafi edebilmesi ve turizmcilere nefes aldırabilmek adına Belediye ve MTO tarafından yürütülen görüşmeler sonuçlandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, YDA Dalaman Havalimanı İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç'in iş birliğinde, 1-15 Kasım tarihleri arasında İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın 9 şehrinden 31 uçuş planlandı. Belfast, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Londra, Manchester ve Newcastle şehirlerinden Dalaman'a düzenlenen uçuşların devam edebilmesi ve Marmaris'teki gezi, kültür, gastronomi ve alışveriş aktivitelerinin öne çıkarılması için Jet2 firması iş birliğinde tanıtım çalışmaları yapılmasına karar verildi.

25 yıldır yıldır Marmarise gelmeyi tercih eden turistler, Marmaris'in artık kendi evleri gibi olduğunu dile getirdiler.

MTO Başkanı Ayhan, "Marmaris Ticaret Odası olarak 1 yılı aşkın bir süredir turizm sezonunun uzatılması konusunda bazı tur operatörleri ile görüşmeler yürütüyorduk. Nihayet çalışmalarımız sonuç verdi. Belediyemiz ve Dalaman Havalimanı işletmesinin de desteği ile İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden biri olan Jet2 firması ile 1-15 Kasım tarihleri arasında 31 charter seferi konulması konusunda anlaşmaya vardık. Bu uçuşlara talep oluşturulması ve sefer sayısının artırılıp Kasım sonuna kadar uzatılması hususunda İngiltere'de bir tanıtım kampanyası düzenlenmesi için beraber çalışacağız. İlçemizin pandemi sürecinde almış olduğu önlemler ve vaka sayısının az olması bu projenin gerçekleşmesinde en önemli etkenlerden biri" dedi.

Firma yetkilisi Denizhan Gülgelen ise "Dünya'da tatil yapmayı en çok seven ülkelerden biridir İngiltere. Okulların tatil olması hava sıcaklığının aşırı olmaması ve güvenli ülke olarak belirledikleri listede Türkiye'nin de olması bu tatil sürecinin uzamasına vesile olmuştur. İngilizler tatil için Marmaris'i tercih ederken hem ülkemize hem de Marmaris'in yerel esnafına da katkı sağlayacaklardır" diyerek yapılan anlaşmadan memnun kaldıklarını belirtti.