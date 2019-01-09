İngilizler Türk Ressamlara Hayran Kaldı

İNGİLTERE'nin Maidstone bölgesinde düzenlenen yılın ilk resim sergisi Türk ressamlar, Rasim Mutlu, A. Hümeyra Aydın ve F. Bahar Uslu tarafından açıldı.

İNGİLTERE'nin Maidstone bölgesinde düzenlenen yılın ilk resim sergisi Türk ressamlar, Rasim Mutlu, A. Hümeyra Aydın ve F. Bahar Uslu tarafından açıldı. 7 Ocak'ta Maidstone County Hall'da yapılan açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bir hafta süreyle açık kalacak olan 'Colors of Anatolia' sanat sergisi, Maidstone bölgesinde açılan yılın ilk resim sergisi oldu.



TÜRK RESSAMLARIN İLK SERGİSİ



Sergi ayrıca Türk sanatçılar tarafından bölgede açılan ilk resim sergisi olarak da öne çıktı. Türk ressamların Anadolu'dan esintilerin yer aldığı eserlerine İngiliz sanatseverler hayran oldu. Büyük beğeni toplayan ressamların eserleri, yıl boyunca Birleşik Krallığın çeşitli bölgelerinde kapsamlı sergiler ve sanat festivallerinde sanatseverlerle buluşacak.

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