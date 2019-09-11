Son Dakika Haberleri: İngilizler Uğurcan Çakır için geliyor
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İngilizler Uğurcan Çakır için geliyor

40 dakika önce

Daha önce İngiliz devi Liverpool'un ve Alman ekibi Schalke 04'ün takibe aldığı açıklanan Uğurcan Çakır'ı İngiliz temsilcisi Wolverhampton'un transfer listesine aldığı ortaya çıktı.

İngilizler Uğurcan Çakır için geliyor, System.String[]

Daha önce İngiliz devi Liverpool'un ve Alman ekibi Schalke 04'ün takibe aldığı açıklanan Uğurcan Çakır'ı İngiliz temsilcisi Wolverhampton'un transfer listesine aldığı ortaya çıktı.


Wolverhampton'un temsilcilerinin Süper Lig'in 6.haftasında Trabzonspor'un evinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya gelerek, yetenekli file bekçisini canlı izleyecekleri belirtildi.


Yaz transfer döneminde Abdülkadir Ömür'ü de takibe aldıkları öğrenilen İngiliz ekibinin Uğurcan'ın yanı sıra Çaykur Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan'ı da izleyecekleri kaydedildi.

Schalke 04, Liverpool, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:50 
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