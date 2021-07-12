Futbolu icat eden ülkenin futbolseverleri yine kendilerine yakışmayacak görüntülere karıştı. İtalya ile oynanan final sonrası stat çıkışında 14-15 yaşlarında bir taraftarı acımasızca dövdüler. Kalabalık grup, genç yaşlı ayırt etmeden herkese saldırdı. Güvenlikler olaylara müdahale etmekte yetersiz kaldı. Vahim görüntü engellenemedi.
İngiltere'de Londra başta olmak üzere her yer karıştı. Taraftarlar adeta şehri yağmaladı, esnaflar büyük zarara uğradı. Koronavirüs vakalarının arttığı ülkede bu görüntüler gelecek için endişe yarattı.
Son Dakika › Spor › İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler - Son Dakika Spor