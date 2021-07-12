İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler

Futbol maçları için gittikleri şehirlerde olay çıkartmalarıyla bilinen İngiliz taraftarlar, bu kez bir çocuğa acımasızca saldırdı. 14-15 yaşlarında olduğu görülen bir çocuğu tekme tokat dövdüler. Öte yandan ülke genelinde finalin kaybedilmesiyle de sokaklar adeta savaş alanına döndü.

Futbolu icat eden ülkenin futbolseverleri yine kendilerine yakışmayacak görüntülere karıştı. İtalya ile oynanan final sonrası stat çıkışında 14-15 yaşlarında bir taraftarı acımasızca dövdüler. Kalabalık grup, genç yaşlı ayırt etmeden herkese saldırdı. Güvenlikler olaylara müdahale etmekte yetersiz kaldı. Vahim görüntü engellenemedi. ÜLKE KARIŞTI İngiltere'de Londra başta olmak üzere her yer karıştı. Taraftarlar adeta şehri yağmaladı, esnaflar büyük zarara uğradı. Koronavirüs vakalarının arttığı ülkede bu görüntüler gelecek için endişe yarattı. Devler Ligi Finali'nin oynandığı Porto'nun sokaklarını da karıştırmışlardı

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YORUMLAR (1) Levent Kulak: Ah orda Adana demir spor taraftarı olacaktida. Siz orda böyle volkanlık yapacaktınız. Hepinizi Adana kebap yaparlardı. Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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