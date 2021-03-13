İngilizlerden ilgi gören Muğla'da turizmciler gözlerini Rus pazarına çevirdi - Son Dakika

Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla'da turizmciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatillerini yurt dışında geçirmek isteyenlere kısıtlama getirmeyeceği yönündeki açıklaması üzerine gözlerini Rus pazarına çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında Muğla'ya gelen misafirler için her türlü detay düşünülüyor.

Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Birçok turistin tatil için tercih ettiği kente gelenler arasında İngilizler yine ilk sırada yer alırken Rusya Devlet Başkanı Putin'in seyahat serbestliğine ilişkin açıklamasının ardından Muğla'da da turizmciler bu ülkeden gelecek turistler için çalışma yürütmeye başladı.

"Rusya en önemli pazar"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin birinci pazarının Rusya, ikincisinin İngiltere ve üçüncüsünün Ukrayna olduğunu söyledi.

Güney Ege'nin bu yıl en fazla Rus turist beklediğini belirten Bülbüloğlu, "Geçen yıl da en çok Rus turist ağırladık. Salgından önce de en çok Rus turist geliyordu. Rusya'dan yapılan açıklama çok yerinde ve beklediğimiz bir şey. Rusya'yı ana kaynak pazar olarak görüyoruz. Bu sene de 40'tan fazla şehirden Rus turist bekliyoruz. Şu an bile Rus turist sayımız çok iyi. Çok olumlu ve güzel bir gelişme. Nisan sonu itibarıyla Rus misafirlere kapılarımızı açmış durumda olacağız." ifadelerini kullandı.

Salgının başladığı yıl içinde güvenli turizmi örnek şekilde yaptıklarını vurgulayan Bülbüloğlu, geçen yıla göre avantajlı olduklarını, bu sene de güvenli turizmle daha iyi bir sezon amaçladıklarını dile getirdi.

"Putin'in açıklaması bölgeyi hareketlendirecek"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de Rusya'dan gelen açıklamaların artışta olan Rus turist sayısını daha da arttıracağına işaret etti.

Tatil kısıtlaması olmamasının Marmaris ve Türkiye turizmine olumlu yansıyacağını belirten Esin, şöyle konuştu:

"Geçen yıl salgın döneminde ülkeler kendi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve turizmlerini düzeltmek için kendi ülkelerinde tatil öneriyorlardı. Rusya'nın böyle bir karar alması bizim için iyi bir haber. Turizme olumlu yönde yansıyacaktır. Marmaris için İngiltere'den sonra en önemli pazar Rusya. Geçen yıl Rusya'dan ciddi bir turist geldi. Bu yıl 18 Nisan'da Rusya'dan Dalaman'a ilk uçak inecek. Yoğun bir Rus turist potansiyeli olacağını bekliyoruz. Rus turistlerin gelişiyle ilgili bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum."

Hareketliliğin nisan ayında başlaması bekleniyor

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz da nisan ayından itibaren İngiltere ve Rusya'dan Muğla'ya büyük bir hareketliliğin yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle ağustos ayında misafir almaya başladıkları Rusya'dan yaklaşık 165 bin yolcunun Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığını dile getiren Ayaz, 2019 yılında bu sayının 749 bin olduğunu ifade etti.

Olumlu açıklamalar sonrasında Rusya'dan gelecek turist sayılarında 2019 yılı rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini belirten Ayaz, "Bugün yapılan planlamalara baktığımızda uçuşların nisan ayı sonu itibarıyla başlamasını ve haziran ayı ile de artarak devam etmesini bekliyoruz. Rus turistlerin de Muğla ve ilçelerine gelmek için yoğunluk oluşturmasını bekliyoruz." dedi.

Tuğrul, yeni dönemde de tedbirlerin ön planda olacağını vurgulayarak, Türkiye'nin bu konuda rakiplerine göre bir adım önde olduğunu kaydetti.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur da Rus turistlerin salgın döneminde de Dalyan'ı tercih ederek daha çok villalarda kaldıklarını söyledi.

Bu yıl için de özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasının ardından bireysel rezervasyonların gelmeye başladığını bildiren Yağmur, sürecin bölgede iyi gitmesiyle talebin daha da artacağına inandıklarını dile getirdi.