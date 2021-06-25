İngilizlerden ilgi gören Muğla, kentin turizmini güvenli bulan Rus turistlerin de gözdesi oldu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla Muğla'da hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler ve havalimanları Rusya'dan gelen misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğal güzellikleri nedeniyle ön plana çıkan Muğla'nın turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor.

Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Antalya'nın ardından Ruslar için "vazgeçilmez bir destinasyon" alternatifi olan Muğla'ya, Moskova'dan kafilelerle gelen ilk turistler de tatilin keyfini çıkarmaya başladı. İngilizlerden gördüğü ilgi ile bilinen Muğla, salgın sürecindeki güvenli turizm başarısı ile Rus turistlerin de ilgisini çekmeyi başardı. Rus turistler için yeni bir tatil rotası haline gelen kent, deniz, kum, güneş üçlemesinin yanında alternatif turizm olanakları ile de gözde oldu.

Tatillerini, iki hafta süreyle Fethiye ve Marmaris'teki otellerde geçirecek olan 288 kişilik ilk Rus turist kafilesinde yer alan Innasova Vanpoteara, AA muhabirine, Muğla'ya ilk kez geldiğini söyledi.

Eşi ve çocuklarıyla tatilini burada geçirmeyi planladıklarını anlatan Vanpoteara, Muğla'ya gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Daha önce birçok yerini gezdiği Türkiye'de harika yerler bulunduğunu ifade eden Vanpoteara, salgın nedeniyle uzun süre evden çıkamadığı için sıkıldığını, ilk fırsatta da Muğla'ya geldiklerini vurguladı.

Kentin doğal güzelliklerine, deniz, kum ve güneşine hayran kaldıklarını kaydeden Vanpoteara, Muğla'nın kendileri için iyi bir tercih olduğunu belirtti.

"Burada kendimizi çok mutlu ve güvende hissediyoruz"

Nina Spartosva ise Türkiye hayranı olduğuna işaret ederek "Türkiye'ye ilk gelişim değil ama Dalaman'a ilk gelişim. Marmaris'e gideceğim ve yeni bir yeri keşfetmek benim için çok güzel olacak. Buraya gelmekten çok memnumum. Türkiye'ye gelirken pandemiyle ilgili hiçbir araştırma yapmadım, güvenli olduğunu biliyordum. Pandemiden korkmuyorum sizlerden de gördüğüm kadarıyla herkes tedbirini alıyor. Bir korkumuz yok." diye konuştu.

Rus vatandaşlarının bir çoğunun Türkiye'ye ve Muğla'ya tatil yapmaya gelmek için gün saydığını anlatan Lavilina Katerina ise şunları söyledi:

"Türkiye'ye çok geldim ama Dalaman bölgesine ilk gelişim. Türkiye'ye gelme konusunda çok pozitifiz ve salgın dolayısıyla herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Turistlerin güvenliği için her şeyin yapıldığını bildiğimden araştırmadım bile. Burada kendimizi çok mutlu ve güvende hissediyoruz. Yine geleceğiz."

Türkiye'ye daha önce de geldiğini ve hayran kaldığını anlatan Iriana Katrosova ise Türkiye'nin başından beri salgınla çok iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Tatil için birçok arkadaşının da bölgeye geleceğini ve kendisinin de ailesiyle Muğla'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Katrosova, "Türkiye'ye 15'inci gelişim. Güvenlik konusunda çok iyi olduğunu biliyorum. Zaten Türkiye'nin medeni ve modern ülke olduğunu biliyoruz. Güvenlik ve sağlık konusunda Türkiye'nin taviz vermeyeceğini biliyoruz. Muğla'ya birkaç kez geldim, en sevdiğim yer Fethiye, Ölüdeniz." dedi.

"Rusya'dan akın akın gelecekler"

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç de ekim sonu ve kasım ayının ortalarına kadar Rus turistlerin Muğla'ya geleceğini söyledi.

Rusya'daki rezervasyonlarla ilgili acente gruplarıyla yaptıkları görüşmelerde ciddi talep olduğunu öğrendiklerini anlatan Güvenç, "Rusya'da iç turizmin yön değiştirdiğini ve iç rezervasyonların iptal edilerek Türkiye'ye çevrildiğini görüyoruz. Bu önemli bir gelişme. Deniz, kum, güneş onların hayatlarında ve sağlıklarında önemli bir yer icra ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle kıyılarının deniz, kum, güneş turizmine uygun olmasının Türkiye'yi çok revaçta bir ülke haline getirdiğini kaydeden Güvenç, şöyle konuştu:

"Pandemiden kaynaklanan ikinci bir husus daha var ki bu da tabiatın çok yaygın olduğu, tabii güzelliklerin var olduğu ve ona uygun mesafelerin tatil yapma yerleşkelerinin uygun dizayn edilmesi. Dalaman bölgesi ve Muğla buna tamamen uygun. Bunlardan dolayı rağbetin buraya kayacağını düşünüyoruz. Tabii burada fiyatta çok önemli. Kalabalık aileler Antalya'daki 5 yıldızlı otelleri tercih ediyor. Antalya'nın turizmde bir avantajı 5 yıldızlı otellerin çok sayıda olması ve işletmelerin daha uygun fiyat verebilmeleri. Bizim bölgeye hitap eden kitlenin gelir durumu itibarıyla orta-üst seviye olan bir kitle olması tercihlerin buraya kaymasına neden oluyor. Bu bakımdan da bölgemiz açısından sevindirici bir gelişme."

Rusların Türkiye'ye gelirken sağlık konusunda herhangi bir tereddüt yaşamamalarının kendileri için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Güvenç, bakanlıkların yürüttükleri çalışmalarla artık Türkiye'nin dünyada turizm konusunda güvenli bir ülke olarak sorgusuz sualsiz kabul edildiğini söyledi.

Öte yandan, Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı ile Bodrum-Milas Havalimanlarına son iki günde Rusya'nın çeşitli kentlerinden 2 bin civarında turist geldiği, hava trafiği hareketliliğinin sürdüğü öğrenildi.