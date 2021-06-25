Üye Girişi
İngilizlerden ilgi gören Muğla, kentin turizmini güvenli bulan Rus turistlerin de gözdesi oldu - Son Dakika

İngilizlerden ilgi gören Muğla, kentin turizmini güvenli bulan Rus turistlerin de gözdesi oldu

25.06.2021 11:08
İngilizlerden ilgi gören Muğla, kentin turizmini güvenli bulan Rus turistlerin de gözdesi oldu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla Muğla'da hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler ve havalimanları Rusya'dan gelen misafirlerini ağırlamaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla Muğla'da hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler ve havalimanları Rusya'dan gelen misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğal güzellikleri nedeniyle ön plana çıkan Muğla'nın turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor.

Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Antalya'nın ardından Ruslar için "vazgeçilmez bir destinasyon" alternatifi olan Muğla'ya, Moskova'dan kafilelerle gelen ilk turistler de tatilin keyfini çıkarmaya başladı. İngilizlerden gördüğü ilgi ile bilinen Muğla, salgın sürecindeki güvenli turizm başarısı ile Rus turistlerin de ilgisini çekmeyi başardı. Rus turistler için yeni bir tatil rotası haline gelen kent, deniz, kum, güneş üçlemesinin yanında alternatif turizm olanakları ile de gözde oldu.

Tatillerini, iki hafta süreyle Fethiye ve Marmaris'teki otellerde geçirecek olan 288 kişilik ilk Rus turist kafilesinde yer alan Innasova Vanpoteara, AA muhabirine, Muğla'ya ilk kez geldiğini söyledi.

Eşi ve çocuklarıyla tatilini burada geçirmeyi planladıklarını anlatan Vanpoteara, Muğla'ya gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Daha önce birçok yerini gezdiği Türkiye'de harika yerler bulunduğunu ifade eden Vanpoteara, salgın nedeniyle uzun süre evden çıkamadığı için sıkıldığını, ilk fırsatta da Muğla'ya geldiklerini vurguladı.

Kentin doğal güzelliklerine, deniz, kum ve güneşine hayran kaldıklarını kaydeden Vanpoteara, Muğla'nın kendileri için iyi bir tercih olduğunu belirtti.

"Burada kendimizi çok mutlu ve güvende hissediyoruz"

Nina Spartosva ise Türkiye hayranı olduğuna işaret ederek "Türkiye'ye ilk gelişim değil ama Dalaman'a ilk gelişim. Marmaris'e gideceğim ve yeni bir yeri keşfetmek benim için çok güzel olacak. Buraya gelmekten çok memnumum. Türkiye'ye gelirken pandemiyle ilgili hiçbir araştırma yapmadım, güvenli olduğunu biliyordum. Pandemiden korkmuyorum sizlerden de gördüğüm kadarıyla herkes tedbirini alıyor. Bir korkumuz yok." diye konuştu.

Rus vatandaşlarının bir çoğunun Türkiye'ye ve Muğla'ya tatil yapmaya gelmek için gün saydığını anlatan Lavilina Katerina ise şunları söyledi:

"Türkiye'ye çok geldim ama Dalaman bölgesine ilk gelişim. Türkiye'ye gelme konusunda çok pozitifiz ve salgın dolayısıyla herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Turistlerin güvenliği için her şeyin yapıldığını bildiğimden araştırmadım bile. Burada kendimizi çok mutlu ve güvende hissediyoruz. Yine geleceğiz."

Türkiye'ye daha önce de geldiğini ve hayran kaldığını anlatan Iriana Katrosova ise Türkiye'nin başından beri salgınla çok iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Tatil için birçok arkadaşının da bölgeye geleceğini ve kendisinin de ailesiyle Muğla'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Katrosova, "Türkiye'ye 15'inci gelişim. Güvenlik konusunda çok iyi olduğunu biliyorum. Zaten Türkiye'nin medeni ve modern ülke olduğunu biliyoruz. Güvenlik ve sağlık konusunda Türkiye'nin taviz vermeyeceğini biliyoruz. Muğla'ya birkaç kez geldim, en sevdiğim yer Fethiye, Ölüdeniz." dedi.

"Rusya'dan akın akın gelecekler"

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç de ekim sonu ve kasım ayının ortalarına kadar Rus turistlerin Muğla'ya geleceğini söyledi.

Rusya'daki rezervasyonlarla ilgili acente gruplarıyla yaptıkları görüşmelerde ciddi talep olduğunu öğrendiklerini anlatan Güvenç, "Rusya'da iç turizmin yön değiştirdiğini ve iç rezervasyonların iptal edilerek Türkiye'ye çevrildiğini görüyoruz. Bu önemli bir gelişme. Deniz, kum, güneş onların hayatlarında ve sağlıklarında önemli bir yer icra ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle kıyılarının deniz, kum, güneş turizmine uygun olmasının Türkiye'yi çok revaçta bir ülke haline getirdiğini kaydeden Güvenç, şöyle konuştu:

"Pandemiden kaynaklanan ikinci bir husus daha var ki bu da tabiatın çok yaygın olduğu, tabii güzelliklerin var olduğu ve ona uygun mesafelerin tatil yapma yerleşkelerinin uygun dizayn edilmesi. Dalaman bölgesi ve Muğla buna tamamen uygun. Bunlardan dolayı rağbetin buraya kayacağını düşünüyoruz. Tabii burada fiyatta çok önemli. Kalabalık aileler Antalya'daki 5 yıldızlı otelleri tercih ediyor. Antalya'nın turizmde bir avantajı 5 yıldızlı otellerin çok sayıda olması ve işletmelerin daha uygun fiyat verebilmeleri. Bizim bölgeye hitap eden kitlenin gelir durumu itibarıyla orta-üst seviye olan bir kitle olması tercihlerin buraya kaymasına neden oluyor. Bu bakımdan da bölgemiz açısından sevindirici bir gelişme."

Rusların Türkiye'ye gelirken sağlık konusunda herhangi bir tereddüt yaşamamalarının kendileri için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Güvenç, bakanlıkların yürüttükleri çalışmalarla artık Türkiye'nin dünyada turizm konusunda güvenli bir ülke olarak sorgusuz sualsiz kabul edildiğini söyledi.

Öte yandan, Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı ile Bodrum-Milas Havalimanlarına son iki günde Rusya'nın çeşitli kentlerinden 2 bin civarında turist geldiği, hava trafiği hareketliliğinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye, Muğla, Rusya, Rus, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İngilizlerden ilgi gören Muğla, kentin turizmini güvenli bulan Rus turistlerin de gözdesi oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:18 Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:04 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor 11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar 11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il 10:56 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı 10:48 Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı
AK Parti'nin 10:18 AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı 10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı

Son Dakika Haberleri
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:43 İşveren, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar
11:16 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
11:12 Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı
11:03 Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu
10:55 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
12:38
Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek         
12:12
Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi         
11:41
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
11:31
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı         
11:17
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
10:22
Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı         
10:17
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 13:08:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngilizlerden ilgi gören Muğla, kentin turizmini güvenli bulan Rus turistlerin de gözdesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement