İngilizlerden 'Titanik' Temalı Brexit Protestosu
47 dakika önce
İkinci bir referandum isteyen İngilizler Brexit anlaşmasını oylayacak olan parlamento önünde buzdağına çarpmak üzere olan Titanik gemisi temalı bir protesto eylemi gerçekleştirdi.
İkinci bir referandum isteyen İngilizler Brexit anlaşmasını oylayacak olan parlamento önünde buzdağına çarpmak üzere olan Titanik gemisi temalı bir protesto eylemi gerçekleştirdi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:52
Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak
Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu
Temizlik İşçisinden Örnek Hareket
Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi