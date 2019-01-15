Son Dakika Haberleri: İngilizlerden 'Titanik' Temalı Brexit Protestosu

İngilizlerden 'Titanik' Temalı Brexit Protestosu

47 dakika önce

İkinci bir referandum isteyen İngilizler Brexit anlaşmasını oylayacak olan parlamento önünde buzdağına çarpmak üzere olan Titanik gemisi temalı bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

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İkinci bir referandum isteyen İngilizler Brexit anlaşmasını oylayacak olan parlamento önünde buzdağına çarpmak üzere olan Titanik gemisi temalı bir protesto eylemi gerçekleştirdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:52 

Dünya
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