İngilizlerden 'Titanik' Temalı Brexit Protestosu

İkinci bir referandum isteyen İngilizler Brexit anlaşmasını oylayacak olan parlamento önünde buzdağına çarpmak üzere olan Titanik gemisi temalı bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

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İkinci bir referandum isteyen İngilizler Brexit anlaşmasını oylayacak olan parlamento önünde buzdağına çarpmak üzere olan Titanik gemisi temalı bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

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