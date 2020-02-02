İngilizlere ilk şok Fransa'dan: Vatandaşlık başvurusu reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngilizlere ilk şok Fransa'dan: Vatandaşlık başvurusu reddedildi - Son Dakika Dünya

İngilizlere ilk şok Fransa'dan: Vatandaşlık başvurusu reddedildi

16 dakika önce

İngilizlere ilk şok Fransa'dan: Vatandaşlık başvurusu reddedildi

İngilizlere ilk şok Fransa'dan: Vatandaşlık başvurusu reddedildi, System.String[]

Fransa'nın güneybatısında yaşayan Mark Lawrence adlı İngilizin Fransız vatandaşlığı için yaptığı başvuru reddedildi.


27 yıldır Fransa'da yaşayan ve artık kendisini Fransa'nın bir vatandaşı olarak gören Mark Lawrence, Brexit sonrası buradaki oturumunu garanti altına almak için vatandaşlık başvurusunda bulundu. 48 yaşındaki marangoz ustası Lawrence, başvurusunun reddedildiğini öğrendiğinde şoke oldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs karantina merkezinde bir kamu görevlisi ölü bulundu
Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi Eski buz pateni şampiyonu, antrenörünün kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Endonezya'da, vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 13:54:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngilizlere ilk şok Fransa'dan: Vatandaşlık başvurusu reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]