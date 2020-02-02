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İngilizlere ilk şok Fransa'dan: Vatandaşlık başvurusu reddedildi
16 dakika önce
İngilizlere ilk şok Fransa'dan: Vatandaşlık başvurusu reddedildi
Fransa'nın güneybatısında yaşayan Mark Lawrence adlı İngilizin Fransız vatandaşlığı için yaptığı başvuru reddedildi.
27 yıldır Fransa'da yaşayan ve artık kendisini Fransa'nın bir vatandaşı olarak gören Mark Lawrence, Brexit sonrası buradaki oturumunu garanti altına almak için vatandaşlık başvurusunda bulundu. 48 yaşındaki marangoz ustası Lawrence, başvurusunun reddedildiğini öğrendiğinde şoke oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:38
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