Son Dakika Haberleri: İngilizlerin efsane isminden çağlar'a övgü
Son Dakika Spor Haber

İngilizlerin efsane isminden çağlar'a övgü

48 dakika önce

İngiliz futbolunun efsanevi savunmacılarından Jamie Carragher, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için övgü dolu sözler sarf etti.

İngilizlerin efsane isminden çağlar'a övgü, System.String[]
İngiliz futbolunun efsanevi savunmacılarından Jamie Carragher, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için övgü dolu sözler sarf etti.
Leicester City'nin kendi sahasında Tottenham'ı 2-1 yendiği maçın ardından İngiltere futbolunun önemli isimlerinden Jamie Carragher, sosyal medya hesabından Çağlar Söyüncü için bir paylaşımda bulundu. Carragher, Çağlar Söyüncü için övgü dolu bir cümle sarf ederek, "Onu izlemeye bayılıyorum" dedi.
Öte yandan Jamie Carragher'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. İngiliz futbolseverler, Çağlar Söyüncü'nün Tottenham maçındaki en iyi oyuncu olduğunu ifade eden yorumlarda bulunurken, milli futbolcunun Manchester United'a rekor ücretle transfer olan Harry Maguire'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu vurguladılar.


- İstanbul
Jamie Carragher, Tottenham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sesi Görenler Milli Takımı Romanya'yı yendi, yarı finale yükseldi
Ronaldo, kendisine hamburger yardımı yapan kadını buldu Çağlar Söyüncü İngiltere'yi salladı! Efsaneler mest oldu Fenerbahçe taraftarından Neslican Tay pankartı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 19:51:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngilizlerin efsane isminden çağlar'a övgü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]