Son Dakika Haberleri: İngilizlerin erken rezervasyonlarında artış

İngilizlerin erken rezervasyonlarında artış

44 dakika önce

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "İngiltere pazarında yüzde 35 artış var. Marmaris'e hiç uçak indirmeyen İskandinav ülkeleri bile 2019'da uçak koydular.

İngilizlerin erken rezervasyonlarında artış, System.String[]
GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "İngiltere pazarında yüzde 35 artış var. Marmaris'e hiç uçak indirmeyen İskandinav ülkeleri bile 2019'da uçak koydular." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:23 

Marmaris, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi

Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:07:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngilizlerin erken rezervasyonlarında artış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]