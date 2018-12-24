İngilizlerin erken rezervasyonlarında artış

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "İngiltere pazarında yüzde 35 artış var. Marmaris'e hiç uçak indirmeyen İskandinav ülkeleri bile 2019'da uçak koydular.

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "İngiltere pazarında yüzde 35 artış var. Marmaris'e hiç uçak indirmeyen İskandinav ülkeleri bile 2019'da uçak koydular." dedi.

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