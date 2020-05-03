İngilizlerin imdat çağrısına Bingöllü iş insanı yetişti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngilizlerin imdat çağrısına Bingöllü iş insanı yetişti - Son Dakika Dünya

İngilizlerin imdat çağrısına Bingöllü iş insanı yetişti

6 saat önce

Avrupa'da koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'nin kişisel koruyucu ekipman ihtiyacını Bingöllü iş insanı Yılmaz Demir karşılıyor.

İngilizlerin imdat çağrısına Bingöllü iş insanı yetişti, System.String[]

Avrupa'da koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'nin kişisel koruyucu ekipman ihtiyacını Bingöllü iş insanı Yılmaz Demir karşılıyor.

Bingöllü iş insanı Yılmaz Demir, koronavirüs nedeniyle koyucu ekipman sıkıntısı çeken İngiltere'nin imdadına yetişti. Demir, Türkiye'de kurduğu şirket üzerinden İngiltere'ye yüzbinlerce maske, cerrahi önlük ve tulum gibi koruyucu ekipman gönderiyor. Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'de kişisel koruyucu ekipmanlar yetersiz kalıyor. Londra, Türkiye'den aralarında 400 bin önlüğün de olduğu 84 bin kilo koruyucu malzeme siparişi vermişti.

Öncelikle salgın sonrası küresel talepte görülen ciddi artış nedeniyle ülkeler, kişisel koruyucu ekipmanlarının yurt dışına satışını titizlikle ele alıyor. Türkiye dahil birçok ülke, kişisel koruma ekipmanlarının ihracatını hükümetin özel iznine tabi kılmıştı.

'YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEK'

İş insanı Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koruyucu ekipmana küresel çapta yoğun talep olduğunu belirterek, "Koronavirüse karşı en hazırlıklı ülkenin Türkiye olması bizleri çok sevindiriyor. Gerek hastaneler gerekse koruyucu ekipman konusunda Türkiye'nin hiç bir sıkıntısı yok. Türkiye aralarında İngiltere, Amerika'nın da bulunduğu çok sayıda ülkeye koruyucu ekipman gönderdi. Göndermeye de devam ediyor. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Yeni dünya düzeninde Türkiye önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum" dedi.

'İNGİLTERE'YE KORUYUCU EKİPMAN GÖNDERİYORUZ'

Avrupa'da yaşayan Türk işadamlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya çağıran Demir, "Türkiye'ye yatırım yapmak bizleri heyecanlandırıyor. Merkezi Avrupa'da bulunan LIPP AG şirketimizin Türkiye'de temsilciliği bulunuyor. Buradan İngiltere'ye koruyucu ekipman gönderiyoruz. İngiltere hükümeti ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde binlerce maske, cerrahi önlük ve tulum gönderdik. İskoçya'dan da siparişler aldık. İngiltere'ye ilk sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Yakın zamanda bir sevkiyat daha yapacağız" diye konuştu.


Koronavirüs, İngiltere, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 12:27 Kaynak: DHA


Son Dakika

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