İngilizlerin Marmaris sevgisi - Son Dakika

İngilizlerin Marmaris sevgisi

22.10.2020 16:38
İngilizlerin Marmaris sevgisi, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine gelen İngiliz turistler, tatil sonrası döndükleri ülkelerinde 14 günlük karantina şartına rağmen ilçeye gelmeye devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine gelen İngiliz turistler, tatil sonrası döndükleri ülkelerinde 14 günlük karantina şartına rağmen ilçeye gelmeye devam ediyor. Kenti sağlıklı bulan turistler, ilçenin keyfini çıkarıyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nın yurt dışından gelecek vatandaşlarına ve yolculara, 14 günlük koronavirüs karantinası şartı getirdi. Ancak bu, Marmaris'te tatil yapmayı seven İngilizleri durdurmadı. Tatil dönüşü karantinaya gireceklerini bilen İngiliz turistler, buna rağmen Marmaris'e geldi. 3 yıldız ve üzeri nitelik tabir edilen ve her şey dahil sistemi çalışan otellerde konaklayan 17 bin İngiliz turist, Marmaris'te tatillerinin tadını çıkartıyor. Yaz mevsimini aratmayan sıcaklıkların hakim olduğu ilçe merkezinde İngiliz turistler deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinden Turban mevksine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolunda yürüyüş ve bisiklet sporu yapıyor. Kimi İngilizler uzandıkları şezlonglarında bronzlaşmaya çalışırken bazıları denizden gelen esintiyle serinlerken kitabını okuyup dinlenmeyi tercih ediyor.

'ÜLKEME GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM'Bir şirkette özel kalem müdürlüğü yapan Rus uyruklu İngiliz vatandaşı 28 yaşındaki Gloria Petterson, "Marmaris ve Türkiye çok güzel. İlk defa Marmaris'e geliyorum. Daha önce Bodrum'da tatil yapıyordum ama burası çok daha düzenli. Ülkeme dönmek istemiyorum" dedi. Emekli öğretmen İngiliz Elizabeth Estefan (56), "Ülkemizde 14 gün karantina var. Şu an için dönmeyi düşünmüyorum ama belli olmaz. Marmaris sağlıklı ve güvenli bir şehir. Marmaris rahat ve güzel, çok mutluyuz" dedi. Bir yazılım firmasında çalışan Kelsey Aidan (46), "Eşimle ikinci kez Marmaris'e tatile geldim. Marmaris çok güzel ve mutluyum. Ülkeme geri dönüşte 14 günlük bir karantina var. Bu karantina beni etkilemiyor. Çünkü evimde bilgisayarımdan çalışabilirim. Marmaris güvenli ve huzurlu bir şehir. Bir hafta tatil yapıp geri döneceğim" dedi.

Siteler Mahallesi sahilinde apart otel ve plaj işletmeciliği yapan Tamer Elverdi (32), "İngilizler bizlere ülkelerinde 14 günlük karantina olmasına rağmen gitmek istemediklerini söylüyorlar. Birleşik Krallık 14 gün karantina şartı koymasaydı Marmaris'te Kasım sonuna kadar İngiliz turist olurdu. Onlar ve bizler mutluyuz" diye konuştu.


İngilizlerin Marmaris sevgisi
İngilizlerin Marmaris sevgisi
İngilizlerin Marmaris sevgisi
İngilizlerin Marmaris sevgisi
İngilizlerin Marmaris sevgisi
İngilizlerin Marmaris sevgisi
İngilizlerin Marmaris sevgisi
İngilizlerin Marmaris sevgisi
İngilizlerin Marmaris sevgisi

Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere, Marmaris, turist, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngilizlerin Marmaris sevgisi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler 11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Büyükçekmece'de düşen uçağın kayıtlı olduğu firma, valiliğin 'motor arızası' açıklamasını reddetti Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş         
16:42
Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün başladı Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün başladı         
16:13
Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu         
15:57
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı         
15:37
Yargıtay, el hareketi yapıp Yargıtay, el hareketi yapıp "Nah alırsın" demeyi suç saydı         
14:44
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler         
13:33
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 16:55:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngilizlerin Marmaris sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei