İngilizlerin "sonbahar" tercihi Türkiye - Son Dakika

İngilizlerin "sonbahar" tercihi Türkiye

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Avrupa'da Kovid-19 vakalarının artmasının, İngiliz turistlerin sonbahar tatil tercihlerini Türkiye'ye kaydırdığını söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Avrupa'da Kovid-19 vakalarının artmasının, İngiliz turistlerin sonbahar tatil tercihlerini Türkiye'ye kaydırdığını söyledi.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, salgına rağmen yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanmaya devam edildiğini, Akdeniz ve Ege kıyılarında hareketliliğin sonbaharda da sürdüğünü belirtti.

Tüm olumsuzluklara rağmen sektörün içinden gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un süreci çok iyi yönettiğini ifade eden İşler, tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıdan Türkiye'nin en az etkilenen ülkelerin başında geldiğini ifade etti.

Salgında bazı otellerin "iş yapılmaz" kaygısıyla açılmadığını anımsatan İşler, açan otellerin ise kazandığını dile getirdi.

Başta Rusya olmak üzere birçok ülkeden misafir ağırlayan Türkiye'de sezonun son aylarının beklenenden daha iyi yaşandığını bildiren İşler, Türkiye'nin bu yıl 16 milyon turist ve 11 milyar dolar gelir hedefinin bulunduğunu, buna doğru emin adımlarla gidildiğini aktardı.

İşler, Akdeniz çanağındaki rakip ülkelerde durumun daha kötü gözlendiğine işaret ederek, bunun sadece turizm değil sağlık altyapısıyla da ilgili olduğuna dikkati çekti.

Binlerce Rus turistin Antalya'ya tatil için geldiğini, gelmeye de devam edeceğini anlatan İşler, şöyle dedi:

"Bu senenin sürpriz ülkelerinden biri İngiltere. İngiliz turistlerin İspanya'ya karşı çok büyük bir ilgisi vardı. İspanya sınırlarını kapattı. Sağlık altyapısı ve hükümetin kararından dolayı ciddi hatalar yaptılar. Vaka sayılarının artmasının bir türlü önüne geçemediler."

İspanya, İtalya, Hırvatistan'a gidemeyen turistlerin Yunanistan ile Türkiye'yi kıyasladığını dile getirerek, "Yunanistan'ın sağlık altyapısının iyi olmaması ve Türkiye'nin çok iyi olması turistlerin tercihini buraya kaydırdı. Bunların başında İngilizler geliyor. Eylül ayında çok yoğun bir talep var. Şu anda İngilizler, İspanya'nın kendini kapatmasıyla rotasını Türkiye'ye çevirdi. Bunun en büyük sebebi pandemi sürecinin iyi yönetilmesi ve sağlık altyapımızın güçlü olması." değerlendirmesinde bulundu.

İngilizlerin sonbahar tercihi Türkiye

Mehmet İşler, Sonbahar, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngilizlerin 'sonbahar' tercihi Türkiye - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı         
14:17
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu         
13:29
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı         
11:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:14:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngilizlerin "sonbahar" tercihi Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei