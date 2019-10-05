Son Dakika Haberleri: İngilizlerin Yeni Zelanda'ya inişinin 250. yıl dönümünde Maoriler Waka dansı yaptı
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İngilizlerin Yeni Zelanda'ya inişinin 250. yıl dönümünde Maoriler Waka dansı yaptı

26 dakika önce

Yeni Zelanda'da İngiliz kaşif James Cook'un adaya inişinin 250'inci yıl dönümü kutlamalarında, adanın yerli halkı Maorilerin yaptığı Waka dansı büyük ilgi çekti.

Yeni Zelanda'da İngiliz kaşif James Cook'un adaya inişinin 250'inci yıl dönümü kutlamalarında, adanın yerli halkı Maorilerin yaptığı Waka dansı büyük ilgi çekti

İngilizlerin Yeni Zelanda'ya inişinin 250. yıl dönümünde Maoriler Waka dansı yaptı

Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:27 
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