İngilizlerin Yeni Zelanda'ya inişinin 250. yıl dönümünde Maoriler Waka dansı yaptı
26 dakika önce
Yeni Zelanda'da İngiliz kaşif James Cook'un adaya inişinin 250'inci yıl dönümü kutlamalarında, adanın yerli halkı Maorilerin yaptığı Waka dansı büyük ilgi çekti.
Yeni Zelanda'da İngiliz kaşif James Cook'un adaya inişinin 250'inci yıl dönümü kutlamalarında, adanın yerli halkı Maorilerin yaptığı Waka dansı büyük ilgi çekti
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:27
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