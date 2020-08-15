İngiltere, 2 ayrı koronavirüs aşı adayından 90 milyon doz satın alacak - Son Dakika

İngiltere, 2 ayrı koronavirüs aşı adayından 90 milyon doz satın alacak

İngiltere'nin, ABD'de geliştirilen iki ayrı koronavirüs aşı adayından 90 milyon doz satın alacağı öğrenildi.

İngiltere, 2 ayrı koronavirüs aşı adayından 90 milyon doz satın alacak, System.String[]

İngiltere'nin, ABD'de geliştirilen iki ayrı koronavirüs aşı adayından 90 milyon doz satın alacağı öğrenildi. 66 milyon nüfuslu İngiltere, bu son anlaşmalarla koronavirüs aşısı doz miktarını toplamda 362 milyona çıkardı.

ABD'li iki ayrı ilaç firması, İngiltere'nin toplamda 90 milyon dozluk aşı adayı satın alacağını duyurdu. Bu iki anlaşmayla birlikte İngiltere'nin, koronavirüs aşısı için anlaşma yaptığı firmaların sayısı 6 olurken garanti ettiği doz miktarı 362 milyon olarak açıklandı. Johnson & Johnson sahip olduğu Janssen Pharmaceutica firması 'Ad26.COV2.S' adlı aşı adayından İngiltere'nin ilk etapta 30 milyon doz, daha sonra ise ek bir anlaşmayla 22 milyon doz daha almasının mümkün olduğunu açıkladı. Novavax firması ise geliştirdiği 'NVX-CoV2373' adlı aşı adayından İngiltere'nin 60 milyon dozunu satın alacağını ifade etti.


Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:55

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere, 2 ayrı koronavirüs aşı adayından 90 milyon doz satın alacak - Son Dakika Dünya
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