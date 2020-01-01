İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi - Son Dakika

İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi

6 saat önce

Londra'da geleneksel havai fişek gösterisinden görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterileri düzenlendi.

Londra'da geleneksel havai fişek gösterisinden görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterileri düzenlendi.

İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?
İranlı turistler 2020 yılına girerken Van'da eğlendi Picasso'nun 157 milyon TL değer biçilen tablosu bir genç tarafından kasten yırtıldı Toplu tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadını yalancılıkla suçlayan Güney Kıbrıs mahkemesi protesto ediliyor

Son Dakika Haberleri
12:12 Kemalpaşa AGD'den "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Son Dakika
12:10 İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım - Son Dakika
12:09 Kars 2 iranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı - Son Dakika
12:09 Haluk levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri - Son Dakika
12:08 HALUK LEVENT'TEN HASTANEDE KÜÇÜK HAYRANLARINA YILBAŞI KONSERİ - Son Dakika
11:48 İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Son Dakika
11:12 FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 12:16:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]