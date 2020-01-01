İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi - Son Dakika

Londra 'da geleneksel havai fişek gösterisinden görüntüler İngiltere 'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterileri düzenlendi.

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