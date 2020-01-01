İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi (2) - Son Dakika

İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi (2)

6 saat önce

Londra'da geleneksel havai fişek gösterisinden görüntülerİngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterileri düzenlendi.

Londra'da geleneksel havai fişek gösterisinden görüntüler

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterileri düzenlendi. (2)

İngiltere 2020'ye geleneksel havai fişek gösterisiyle girdi (2)

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:21 Kaynak: AA
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