İngiltere, 2030'a kadar GSYİH'nin yüzde 2,5'ini savunmaya ayıracak - Son Dakika
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İngiltere, 2030'a kadar GSYİH'nin yüzde 2,5'ini savunmaya ayıracak

30.06.2022 15:44

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin savunma harcamalarının 2030'a kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,5'ine ulaşacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin savunma harcamalarının 2030'a kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,5'ine ulaşacağını duyurdu.

Johnson, İspanya'nın ev sahipliğinde başkent Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun üyelerinin GSYİH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefinin çok farklı bir dönem için belirlendiğine işaret eden Johnson, Ukrayna'daki durum ve karşı karşıya kalınan küresel tehditler göz önüne alındığında bu hedefin artırılması gerektiğini söyledi.

Johnson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu yeni hedef üzerinde çalışmaya başlamasını istediklerini belirterek, Stoltenberg'in de bunu yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

"Daha tehlikeli ve daha rekabetçi bir dünyaya aynı anda adapte olurken, hayati yeteneklere uzun vadeli yatırım yapmamız gerekiyor." diyen Johnson, NATO üyelerinin savunmaya daha fazla harcamaları gerektiğinin de farkında olduklarını kaydetti.

Johnson, "Bizim durumumuzda bu, kendimiz için 10 yıl önce belirlediğimiz hedefi tutturmak ve aşmaya hazırlanmak anlamına geliyor. Bu kararları almayı önerdiğimiz yatırımların mantıklı sonucu, bu on yılın sonunda (2030) savunma harcamalarında GSYİH'nin yüzde 2,5'ine ulaşacağımızdır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin savunma harcamalarının bu yılın sonunda GSYİH'nin yüzde 2,3'üne ulaşması bekleniyor.

"Ukrayna kötü bir barışa zorlanmamalı"

Başbakan Johnson, Ukrayna'da doğru sonuç alınmadığı taktirde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eski Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerine daha fazla saldırgan eylemde bulunabilecek bir konumda olacağını söyledi.

Johnson, "Bu, tüm dünya için daha fazla küresel belirsizliğe, petrol şokuna, panik ve ekonomik sıkıntıya neden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Johnson, Ukrayna'nın "kötü bir barışa" zorlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, 2030'a kadar GSYİH'nin yüzde 2,5'ini savunmaya ayıracak - Son Dakika

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