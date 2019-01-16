İngiltere 21 Ocak'ta ikinci referandumu görüşecek
1 saat önce
Brexit anlaşmasının dün parlamentoda reddedilmesinin ardından AB yanlısı milletvekili Dominic Grieve ikinci bir referandum talebinde bulundu.
Brexit anlaşmasının dün parlamentoda reddedilmesinin ardından AB
yanlısı milletvekili Dominic Grieve ikinci bir referandum talebinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:15
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