Son Dakika Haberleri: İngiltere 21 Ocak'ta ikinci referandumu görüşecek

İngiltere 21 Ocak'ta ikinci referandumu görüşecek

1 saat önce

Brexit anlaşmasının dün parlamentoda reddedilmesinin ardından AB yanlısı milletvekili Dominic Grieve ikinci bir referandum talebinde bulundu.

İngiltere 21 Ocak'ta ikinci referandumu görüşecek, System.String[]
Brexit anlaşmasının dün parlamentoda reddedilmesinin ardından AB yanlısı milletvekili Dominic Grieve ikinci bir referandum talebinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:15 

Ekonomi
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