İngiltere, 22 ülkeden gelen yolcuları 10 gün otelde karantinaya alacak - Son Dakika

İngiltere, 22 ülkeden gelen yolcuları 10 gün otelde karantinaya alacak

28.01.2021 00:29
İngiltere, 22 ülkeden gelen yolcuları 10 gün otelde karantinaya alacak, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, karantinanın kaldırılabilmesi için "detaylı yol haritası" sunulacağına dair söz verdi. Johnson, 22 ülkeden gelen yolculara 10 gün otellerde karantina şartı getirildiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, karantinanın kaldırılabilmesi için "detaylı yol haritası" sunulacağına dair söz verdi. Johnson, 22 ülkeden gelen yolculara 10 gün otellerde karantina şartı getirildiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak ülkenin karantinadan çıkışı için "detaylı bir yol haritası" sunacağına dair söz verdi. Johnson, İngiltere'nin Şubat ortasına kadar aşı önceliğindeki ilk dört grubunda olan insanları aşılanma hedefi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

22 ülkeden gelenlere karantina şartı

Johnson, ayrıca yeni türün yayılmasını önlemek amacı ile sınırlarda ek tedbirler uygulanması gerektiğini belirtti. Başbakan Johnson, eğlence amacıyla yurtdışına seyahat etmenin yasa dışı olduğunu ifade ederek, insanların evde kalması gerektiği konusunda uyardı.

İngiltere'ye giriş yapan herkesin 10 gün boyunca karantinada kalması çağrısında bulunan Johnson, virüsün yeni türünün bulunduğu Güney Afrika ve Portekiz'in içinde bulunduğu 22 ülkeden İngiltere'ye gelenlere ise otellerde 10 gün zorunlu karantina şartı getirildiğini açıkladı.

Okullar kapalı kalacak

Johnson, İngiltere'de okulların Şubat yarı yılı sonrasında açılmayacağı ancak bu dönemle beraber karantinanın kaldırılacağı belirtti. Başbakan Johnson, karantinadan çıkış planlarının ilerleyen günlerde detaylı olarak açıklanacağını yineledi. Johnson, Şubat ortasında aşılamadaki hedefin tutturulması ve aşılanan grupların bağışıklık kazanması ile okulların yeniden açılabileceğini aktardı.

Okulları kapalı tutmanın aileler üzerinde ekstra yük olduğunu söyleyen Johnson, "ülkedeki hayal kırıklığını ve sabırsızlığı anlayabiliyorum" dedi. Johnson ayrıca çocukların okulların kapatılmasından dolayı etkilendiğini ve bunun için hükümetin 300 milyon sterlinlik bir fon ayıracağını söyledi.

Avrupa'daki en yüksek can kaybı

Johnson, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle toplam can kaybının 100 bini aştığına ve Avrupa'daki en yüksek can kaybına ulaşıldığına değinerek, "Hayatını kaybeden herkes için çok üzgün olduğunu" ifade etti. Başbakan Johnson, hükümetin salgın ile mücadelede tüm sorumluluğu aldığını ve Avrupa'da Covid-19 aşılama programında en hızlı davranan ülkenin İngiltere olduğuna vurgu yaptı. Johnson, ülke genelinde 80 yaşın üzerindeki vatandaşların yüzde 80'inden fazlasının Covid-19'a karşı aşılandığını belirtti.

İngiltere'nin neden Avrupa'daki en yüksek can kaybına sahip ülke olduğu sorularına karşı ise Johnson, "Bunun kolay bir cevabı olmadığını" ve "Sürekli karantinanın Covid-19 krizine bir çare olamadığI" cevabını verdi. (İHA)

İngiltere, 22 ülkeden gelen yolcuları 10 gün otelde karantinaya alacak

Boris Johnson, Yol Haritası, Koronavirüs, İngiltere, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin İngiltere, 22 ülkeden gelen yolcuları 10 gün otelde karantinaya alacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Maç sonrası Okan Buruk çılgına döndü! Tecrübeli hocayı Abdullah Avcı zor sakinleştirdi İstanbul'da hasretle beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış
Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Asiltürk'ün ittifak açıklamalarına Karamollaoğlu'ndan yanıt: İnşallah çatlaklar olmaz Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Asiltürk'ün ittifak açıklamalarına Karamollaoğlu'ndan yanıt: İnşallah çatlaklar olmaz         
00:11
Başkan Gümüşdağ, bizzat açıkladı! İrfan Can için 3 kulüp yarış halinde Başkan Gümüşdağ, bizzat açıkladı! İrfan Can için 3 kulüp yarış halinde         
23:52
Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor         
22:59
Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü         
22:53
Son dakika: Biden, Trump'ın giderayak onayladığı BAE'ye silah satış sözleşmesini askıya aldı Son dakika: Biden, Trump'ın giderayak onayladığı BAE'ye silah satış sözleşmesini askıya aldı         
22:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir         
21:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü         
20:48
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 00:49:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere, 22 ülkeden gelen yolcuları 10 gün otelde karantinaya alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei