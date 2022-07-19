İngiltere tarihinde ilk kez hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı - Son Dakika
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İngiltere tarihinde ilk kez hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

19.07.2022 14:24

İngiltere'de hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiltere'de hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamada, başkent Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'da yerel saatle 12.50'de hava sıcaklığının 40,2 derece olarak kaydedildiği, bunun ülke tarihinde bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da 38,7 santigrat derece olmuştu.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere tarihinde ilk kez hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere tarihinde ilk kez hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı - Son Dakika
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