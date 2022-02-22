İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı

22.02.2022 16:28
İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı

İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki son duruma ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, Rusya'nın dünkü kararını, "Ukrayna'nın bir devlet olarak meşruiyetini inkar etmek" olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam kapsamlı bir saldırı için "bahane" oluşturduğunu söyleyen Johnson, "En kötüsü olursa, 44 milyon erkek, kadın ve çocuktan oluşan bir Avrupa ülkesi, Putin'in dün gece anlattığı saçma ve hatta mistik nedenlerle hiçbir gerekçe gösterilmeden yürütülen geniş çaplı bir saldırganlık savaşının hedefi haline gelir." dedi.

"Daha fazla yaptırım uygulayabiliriz"

Johnson, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Johnson ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağına da işaret ederek "(Bu kişilerin) İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıklar dondurulacak, ilgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve İngiltere'de kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız." dedi.

Rusya'ya yönelik söz konusu yaptırımların ilk aşama olduğuna ve büyük ölçekli işgal durumunda "daha fazla yaptırım" uygulayabileceklerini belirten Johnson, "Uzun süreli bir kriz için kendimizi hazırlamalıyız." dedi.

"Ukrayna daha fazla askeri yardım talebinde bulundu"

Johnson, dün gece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'nın daha fazla askeri yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sunmaya devam edeceğini söyleyen Johnson, daha fazla yardım talebini de dikkate alacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: 'Putin hala Ukrayna'yı işgale kararlı' İngiltere Savunma Bakanı Wallace: "Putin hala Ukrayna'yı işgale kararlı"

Ukrayna, England, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
15:54 Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!
15:47 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?
15:41 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye imkansızı başarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:35:30. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement