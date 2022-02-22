İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı

22.02.2022 20:45

İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki son duruma ilişkin parlamentoda yaptığı konuşmada, Rusya'nın dünkü kararını, "Ukrayna'nın bir devlet olarak meşruiyetini inkar etmek" olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam kapsamlı bir saldırı için "bahane" oluşturduğunu söyleyen Johnson, "En kötüsü olursa, 44 milyon erkek, kadın ve çocuktan oluşan bir Avrupa ülkesi, Putin'in dün gece anlattığı saçma ve hatta mistik nedenlerle hiçbir gerekçe gösterilmeden yürütülen geniş çaplı bir saldırganlık savaşının hedefi haline gelir." dedi.

"Daha fazla yaptırım uygulayabiliriz"

Johnson, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Johnson ayrıca Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişiye yaptırım uygulanacağına da işaret ederek "(Bu kişilerin) İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıklar dondurulacak, ilgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve İngiltere'de kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız." dedi.

Rusya'ya yönelik söz konusu yaptırımların ilk aşama olduğuna ve büyük ölçekli işgal durumunda "daha fazla yaptırım" uygulayabileceklerini belirten Johnson, "Uzun süreli bir kriz için kendimizi hazırlamalıyız." dedi.

"Ukrayna daha fazla askeri yardım talebinde bulundu"

Johnson, dün gece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'nın daha fazla askeri yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sunmaya devam edeceğini söyleyen Johnson, daha fazla yardım talebini de dikkate alacağını kaydetti.

İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı
İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı
İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım kararı aldı - Son Dakika


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