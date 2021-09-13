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İngiltere, 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testinin denemelerine başIıyor - Son Dakika

İngiltere, 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testinin denemelerine başIıyor

13.09.2021 13:53
İngiltere, 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testinin denemelerine başIıyor, System.String[]

İngiltere, 50'den fazla kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine başlıyor.

İngiltere, 50'den fazla kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine başlıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), kanserin erken teşhisi için geliştirilen söz konusu test için bugün "dünyanın en büyük kan testi" denemesine başlıyor.

Amerikan şirketi Grail'in geliştirdiği "Galleri" adı verilen testle, kanser hücrelerinden herhangi birinin bulunup bulunmadığını belirlemek için hastanın kanındaki DNA incelenecek.

NHS, teste katılacak İngiltere'nin 8 bölgesinden 50 ile 77 yaşları arasında farklı geçmiş ve etnik kökenden 140 bin gönüllü toplamak istediğini açıkladı. Teste katılacak kişilere, son 3 yılda kanser teşhisi de konulmamış olması gerekiyor.

"Dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir"

NHS İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hızlı ve basit kan testi, burada ve dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir. Belirtiler ve semptomlar ortaya çıkmadan kanseri bularak, onu tedavi etme şansımız en yüksek ve insanlara mümkün olan en iyi hayatta kalma şansını verebiliriz." ifadesini kullandı.

Pritchard, testin, NHS'nin kanserlerin yüzde 75'ini tedavi edilmesi daha kolay olan erken bir aşamada yakalama hedefinde önemli rol oynayabileceğini belirtti.

King's College London'da Kanser Önleme Profesörü Peter Sasieni de "Geç evrede teşhis edilen kanserlerin sayısını önemli ölçüde azaltıp azaltamayacağını öğrenmek için Galleri testini dikkatli şekilde incelememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk sonuçların 2023'a kadar alınması öngörülen kan testi başarılı olması durumunda 2024'ten itibaren kullanımda olabilir.

NHS verilerine göre, akciğer, bağırsak, prostat ve meme kanserlerinin İngiltere'de kanser ölümlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor.

Öte yandan, akciğer kanseri ise ülkede kanser ölümlerinin açık ara en yaygın türü ve kanserden kaynaklanan ölümlerinin yaklaşık 5'te birini oluşturuyor.

England, Kanser, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testinin denemelerine başIıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere, 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testinin denemelerine başIıyor - Son Dakika
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