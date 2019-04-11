İngiltere 6 ay kazandı
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AB üyesi ülkeler ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek şekilde erteleme konusunda anlaştı.
AB
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:29
üyesi ülkeler ve İngiltere
, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek şekilde erteleme konusunda anlaştı.
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