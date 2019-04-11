Son Dakika Haberleri: İngiltere 6 ay kazandı

İngiltere 6 ay kazandı

44 dakika önce

AB üyesi ülkeler ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek şekilde erteleme konusunda anlaştı.

İngiltere 6 ay kazandı, System.String[]
AB üyesi ülkeler ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek şekilde erteleme konusunda anlaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:29 
Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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