Üye Girişi
İngiltere 7 ülkeyi "yeşil" listeye alırken, Türkiye'yi "kırmızı" listede bıraktı - Son Dakika

İngiltere 7 ülkeyi "yeşil" listeye alırken, Türkiye'yi "kırmızı" listede bıraktı

26.08.2021 20:56
İngiltere 7 ülkeyi

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19'a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesini güncelleyerek, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları'nın "güvenli" ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığını duyurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19'a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesini güncelleyerek, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları'nın "güvenli" ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığını duyurdu. İngiliz basınına göre sarı listeye alınması beklenen Türkiye ise, kırmızı listede kalmaya devam etti.

İngiltere hükümetinin Covid-19'a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesi bugün güncellendi. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lihtenştayn, Litvanya, İsviçre ve Azor Adaları'nın bulunduğu 7 ülkenin "güvenli" ülkelerin bulunduğu yeşil listeye alındığı duyuruldu. Bakanlık, söz konusu ülkelerden 30 Ağustos 04.00'ten itibaren yeşil liste kurallarının uygulanacağını belirtti.

İngiltere hükümetinin belirlediği kurallara göre, yeşil listede bulunan ülkeden İngiltere'ye gelen kişilerin karantina uygulama zorunluluğu bulunmuyor. Yeşil listeden gelen kişilerin İngiltere'ye varmadan önce negatif sonuçlu Covid-19 testi sunmaları ve İngiltere'ye varışlarının 2'nci gününde de yeniden test olmaları gerekiyor.

KIRMIZI LİSTEYE 2 ÜLKE DAHA EKLENDİ

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Tayland ve Karadağ'ın sarı listeden kırmızı listeye alındığını duyurarak, Tayland ve Karadağ'ın artan vaka oranlarından ve bu ülkelerden seyahatlerin Birleşik Krallık halkının sağlığı için risk oluşturacağı nedeniyle kırmızı listeye alındığını belirtti.

Sarı listede olan ülkeden İngiltere'ye gelenlerin otel karantinası uygulama şartı bulunmazken, kırmızı listede bulunan ülkelerin 10 gün otel karantinası uygulamaları gerekiyor. Bu ülkelerden gelen kişilerin otel masraflarını kendilerinin karşılaması ve bu uygulama için kişi başı 2 bin 285 pound ödemesi gerekiyor.

TÜRKİYE KIRMIZI LİSTEDE KALDI

Mayıs ayından bu yana "yüksek riskli" ülkelerin bulunduğu kırmızı listede yer alan Türkiye, sarı listeye geçeceğine yönelik haberlerle ülkede gündem olmuştu. İngiltere basını, Ulaştırma Bakanlığı'nın duyurusundan günler önce, İngiliz turistler tarafından en çok tercih edilen yurtdışı destinasyonları arasında yer alan Türkiye'nin sarı listeye taşınacağını öngörmüştü.

Bakanlık tarafından yapılan güncelleme ile Türkiye'nin kırmızı listede kalmaya devam ettiği belirtildi. Seyahat güncellemesi ile kırmızı listede bulunan hiçbir ülke sarı listeye taşımazken, Tayland ve Karadağ'ın da eklenmesiyle toplamda 62 ülke kırmızı listede yer alıyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere 7 ülkeyi yeşil listeye alırken, Türkiye'yi kırmızı listede bıraktı

ulaştırma bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere 7 ülkeyi 'yeşil' listeye alırken, Türkiye'yi 'kırmızı' listede bıraktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı 21:46 UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 3-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bombalı saldırı: 60 ölü, 140 yaralı 21:01 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bombalı saldırı: 60 ölü, 140 yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı 20:49 Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi 5-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
İngiltere, seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı 20:02 İngiltere, seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçı başladı 19:42 Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçı başladı Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti 19:25 Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı 18:30 Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi 16:11 Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi

Son Dakika Haberleri
18:57 6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
Sivasspor, deplasmanda Kopenhag'a 5-0 yenildi ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalamadı Sivasspor, deplasmanda Kopenhag'a 5-0 yenildi ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalamadı         
21:46
Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti         
21:22
Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu         
20:50
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
60 yaşındaki adam, yolunu kestiği kadını pompalı tüfekle vurup intihar etti 60 yaşındaki adam, yolunu kestiği kadını pompalı tüfekle vurup intihar etti         
19:46
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu         
18:55
Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi         
18:28
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 22:25:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere 7 ülkeyi "yeşil" listeye alırken, Türkiye'yi "kırmızı" listede bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement