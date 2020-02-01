İngiltere AB'den resmen ayrıldı - Son Dakika

İngiltere 1973 yılından bu yana üye olduğu Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldı.

Brexit destekçileri dün akşam Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplanarak İngiltere'nin AB'den ayrılmasını kutladı.

Brexitçiler İngiltere'nin AB'den resmen ayrılacağı saat olarak bildirilen yerel saat ile 23.00'de sevinç çığlıkları attı. Ardından İngiltere milli marşını söyledi.

Brexit taraftarları Avrupasız İngiltere'yi 'yeni bir dönem' ve 31 Ocak'ı da 'bağımsızlık günü' ilan ettiler.

Parlamento'daki kutlamaya Brexit destekçilerinden Brexit Partisi lideri Nigel Farage da katıldı. Farage burada yaptığı konuşmada halk demokrasileri için İngiltere'nin tarihi bir zafer kazandığını söyledi.

Başbakan Boris Johnson da İngiltere halkına hitaben bir konuşma yaptı. Johnson İngiltere'nin AB'den ayrılışını 'bir son değil; bir başlangıç' olarak yorumladı. Vatandaşlarına daha eşit bir ülke olma sözü veren Johnson, İngiltere'nin ulusal olarak yeni bir değişime ve yenilenmeye gideceğini vurguladı.

İngiltere'de 2016 yılında yapılan referandumda, AB'den ayrılma yönünde sonuç çıkmıştı. İngiltere Parlamentosu'nda yoğun tartışmalara yol açan Brexit anlaşması milletvekillerinin oylarıyla üst üste reddedildi. Aradan geçen yaklaşık 4 yılda iki genel seçim yapıldı iki kez hükümet değişti.

Brexit karşıtı olanlar yeniden referandum düzenlenmesi için birçok defa yürüyüş düzenledi.

Geçtiğimiz aralık ayında erken genel seçime giden İngiltere'de, Başbakan Boris Johnson'ın Brexit yanlısı Muhafazakar Partisi tek başına iktidara geldi. Kısa bir süre sonra Johnson'ın hazırladığı Brexit anlaşması Parlamento'dan güvenoyu aldı ve Kraliçe tarafından onaylandı.

Önce 31 Mart olarak belirlenen Brexit tarihi sonra 31 Ekim'e daha sonra da 31 Ocak'a ertelenmişti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İngiltere Aralık 2020'e kadar geçiş sürecinde olacak. AB ile arasında yapılan tüm ticari anlaşmalar devam edecek. İngiltere hala AB kurallarına uyacak.

Bu süreçte Avrupa'da yaşayan İngiltere vatandaşları ile İngiltere'de yaşayan Avrupa vatandaşlarının hakları aynı kalacak. Vizesiz sehayat, yaşama ve oturma hakkı Aralık 2020'ye kadar devam edecek.

Bu süre içinde İngiltere'nin AB ile ticari ilişki ve anlaşmalarında bir müzakereye varması gerekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kutlamalardan görüntüler