Son Dakika Haberleri: İngiltere, AB ile Brexit'i müzakere etmeye "hazır ve istekli"
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İngiltere, AB ile Brexit'i müzakere etmeye "hazır ve istekli"

39 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson göreve gelir gelmez “Anlaşmasız Brexit'e hazır olmalıyız” derken Londra’dan “Avrupa Birliği ile (AB) ile Brexit’i müzakere etmeye hazır ve istekliyiz.” mesajı geldi.

İngiltere, AB ile Brexit'i müzakere etmeye
İngiltere Başbakanı Boris Johnson göreve gelir gelmez "Anlaşmasız Brexit'e hazır olmalıyız" derken Londra'dan "Avrupa Birliği ile (AB) ile Brexit'i müzakere etmeye hazır ve istekliyiz." mesajı geldi.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Başbakan Johnson'ın ana planının anlaşmasız Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) olduğu iddialarını yalanlayarak, AB'nin müzakere etmeyi kabul etmesi durumunda Londra'nın bir anlaşmaya varmak için "hazır ve istekli" olduğunu açıkladı.
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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:39 
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