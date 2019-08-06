İngiltere, AB ile Brexit'i müzakere etmeye "hazır ve istekli"
39 dakika önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson göreve gelir gelmez “Anlaşmasız Brexit'e hazır olmalıyız” derken Londra’dan “Avrupa Birliği ile (AB) ile Brexit’i müzakere etmeye hazır ve istekliyiz.” mesajı geldi.
İngiltere
Başbakanı Boris Johnson
göreve gelir gelmez "Anlaşmasız Brexit'e hazır olmalıyız" derken Londra
'dan "Avrupa Birliği
ile (AB) ile Brexit'i müzakere etmeye hazır ve istekliyiz." mesajı geldi.
Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Başbakan Johnson'ın ana planının anlaşmasız Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) olduğu iddialarını yalanlayarak, AB'nin müzakere etmeyi kabul etmesi durumunda Londra'nın bir anlaşmaya varmak için "hazır ve istekli" olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:39
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