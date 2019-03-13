Son Dakika Haberleri: İngiltere AB'ye Ne İstediğini Söylemeli"

İngiltere AB'ye Ne İstediğini Söylemeli"

48 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere, uzatma süresi istemeden önce AB'ye gelecekte ne tür bir ilişki inşa etmek istediğini söylemeli." dedi.

İngiltere AB'ye Ne İstediğini Söylemeli
Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, " İngiltere, uzatma süresi istemeden önce AB'ye gelecekte ne tür bir ilişki inşa etmek istediğini söylemeli." dedi.

Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu Brexit oturumunda konuşan Barnier, İngiltere'nin düzenli bir şekilde AB'den ayrılması için tek seçeneğin mevcut Brexit anlaşması olduğunun altını çizerek, AB'nin ilave yasal güvence ya da izahat vermeyeceğini belirtti.

İngiliz parlamentosunda dün Brexit anlaşmasının ikinci kez reddedilmesinin "belirsizlik sürecini" daha da ağırlaştırdığına ve uzattığına dikkati çeken Barnier, "İngiltere, uzatma süresi istemeden önce AB'ye gelecekte ne tür bir ilişki inşa etmek istediğini söylemeli." vurgusunu yaptı.

Brexit müzakerelerinin sonuçlandığı ve mevcut anlaşma üzerinde uzlaşı sağlandığını anımsatan Barnier, "Müzakere sürecini uzatarak ne elde edeceğiz?" sorusunu yöneltti.

Oylama

İngiliz parlamentosunda dün akşam yapılan oylamada Brexit anlaşması, 242'ye karşı 391 oyla reddedildi. Anlaşma, 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

İngiltere Başbakan Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi" nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına "açıklık getiren" bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı. Ancak, parlamenterleri ikna edemeyince anlaşmayı parlamentodan geçirmekte başarısız oldu.

İngiliz parlamentosu bugün "anlaşmasız ayrılık", perşembe günü de "Brexit tarihinin ertelenmesi" seçeneklerini oylayacak.

İngiltere'nin, AB'den 29 Mart'ta ayrılması öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Strazburg, İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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