İngiltere AB Yolculuğunun Sonuna Geldi - Son Dakika

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Şimdi taraflar 31 Aralık 2020'ye kadar ayrılmanın koşullarını tartışacak. Masadaki en önemli konulardan biriyse İngiltere'nin Gümrük Birliği'nden çıkmasının ardından AB ile ticari ilişkileri nasıl sürdüreceği.