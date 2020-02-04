İngiltere AB Yolculuğunun Sonuna Geldi - Son Dakika
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İngiltere AB Yolculuğunun Sonuna Geldi

17 dakika önce

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor.

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Şimdi taraflar 31 Aralık 2020'ye kadar ayrılmanın koşullarını tartışacak. Masadaki en önemli konulardan biriyse İngiltere'nin Gümrük Birliği'nden çıkmasının ardından AB ile ticari ilişkileri nasıl sürdüreceği.

İngiltere AB Yolculuğunun Sonuna Geldi

Avrupa Birliği, İngiltere, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:47 
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