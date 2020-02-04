İngiltere AB Yolculuğunun Sonuna Geldi - Son Dakika

İngiltere AB Yolculuğunun Sonuna Geldi
17 dakika önce
İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor.
İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Şimdi taraflar 31 Aralık 2020'ye kadar ayrılmanın koşullarını tartışacak. Masadaki en önemli konulardan biriyse İngiltere'nin Gümrük Birliği'nden çıkmasının ardından AB ile ticari ilişkileri nasıl sürdüreceği.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:47
Son Dakika İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerini tercih ederim Schengen vizesine 20 euro zam geldi Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi