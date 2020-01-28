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İngiltere, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi yasaklamama kararı aldı
6 saat önce
İngiltere, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi yasaklamayacağını açıkladı
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin baskılarına rağmen Çinli Huawei şirketini yasaklamama kararı aldı.
Beyaz Saray yönetimi son günlerde Londra'ya yönelik baskılarını artırmış, Brexit sonrası iki ülke arasında yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasının bile olumsuz etkilenebileceği tehdidinde bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:31
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