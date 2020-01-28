İngiltere, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi yasaklamama kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi yasaklamama kararı aldı - Son Dakika Dünya

İngiltere, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi yasaklamama kararı aldı

6 saat önce

İngiltere, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi yasaklamayacağını açıkladı

İngiltere, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi yasaklamama kararı aldı, System.String[]

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin baskılarına rağmen Çinli Huawei şirketini yasaklamama kararı aldı.


Beyaz Saray yönetimi son günlerde Londra'ya yönelik baskılarını artırmış, Brexit sonrası iki ülke arasında yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasının bile olumsuz etkilenebileceği tehdidinde bulunmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Huawei, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:31 
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