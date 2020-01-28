İngiltere, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi yasaklamama kararı aldı

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin baskılarına rağmen Çinli Huawei şirketini yasaklamama kararı aldı.



Beyaz Saray yönetimi son günlerde Londra'ya yönelik baskılarını artırmış, Brexit sonrası iki ülke arasında yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasının bile olumsuz etkilenebileceği tehdidinde bulunmuştu.