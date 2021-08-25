İngiltere Afganistan'dan son 24 saatte 2 bin kişi tahliye etti - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan son 24 saatte 2 bin kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndan düzenlenen uçuşlarla tahliye işlemleri yapılmaya devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kabil'den 2 bin kişinin tahliye edilerek ülkeye getirildiğini söyledi. İngiliz vatandaşlarının neredeyse tamamının Afganistan'dan ayrıldığını ifade eden Raab, Kabil Havalimanı'nın tam kapasite çalışmasını umduğunu dile getirdi. Raab, İngiltere tarafından yapılan tahliye operasyonu kapsamında Afganistan'dan çıkarılan ve güvenli geçiş izni verilen kişi sayısının 9 bini aştığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana 58 bin 700 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiği belirtilmişti.

-İHA-